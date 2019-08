Během letních měsíců proběhla k chystaným změnám informační kampaň. Do ulic Chocně vyrazili najatí „odpadoví detektivové“, kteří prohrabávali popelnice, aby zjistili, jak lidé ve městě skutečně třídí. „Společnost Ekola má dle platné smlouvy provádět namátkovou kontrolu obsahu nádob a v případě nálezu odpadu, který do ni nepatří, popelnici nevyvézt,“ vysvětlila Milada Potštejnská z oddělení životního prostředí choceňského městského úřadu.

Našli samolepku

Lidé, kteří netřídí tak, jak mají, našli během července a srpna, kdy probíhala kontrola, na svých popelnicích samolepku s varováním.

„Pokud se na vaší popelnici nálepka objevila, ale patříte k těm, kteří třídí svědomitě, buďte v klidu a nedělejte si z toho hlavu. Možná se v popelnici náhodou objevilo něco, co tam nepatří,“ informovala choceňská radnice.

„Pokud netřídíte vůbec, pak je pro vás informace zásadní a měli byste ji věnovat pozornost. Popeláři budou od září důslední a při hrubém porušení popelnici skutečně nevyvezou,“ uvedla Potštejnská.

K radikálnímu kroku, jehož plánované zavedení vyvolalo bouřlivou diskuzi na sociálních sítích, přivedly město ekologické i ekonomické důvody. „Současná úroveň třídění není ani zdaleka vyhovující. V komunálním odpadu je 70 až 80 procent odpadu, který tam nepatří. Dodatečné třídění a likvidace stojí nemalou částku. Zlepšit úroveň třídění je v zájmu celého města,“ sdělila choceňská radnice.

Jednou za měsíc

Dočasnou změnu v nakládání s odpady zavedla přes léto Moravská Třebová. Na přelomu roku změnila radnice frekvenci svozu odpadu ze čtrnácti dnů na měsíční. Rozhodnutí provázela ostrá kritika veřejnosti. Rozzlobení obyvatelé argumentovali, že vlivem teplého počasí se bude v okolí měsíc nevyvezených popelnic šířit nesnesitelný zápach. Opatření platí od začátku června do konce srpna.

Účinější třídění

Kritizovaná změna však za půl roku, jak ukazují aktuální čísla, přispěla k účinnějšímu třídění odpadu. „Podařilo se nám snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu i zaplněnost popelnic během jednotlivých svozů,“ řekl moravskotřebovský starosta Tomáš Kolkop. Objem vyprodukovaného odpadu ve městě klesl v porovnání s červnem loňského roku o 13 procent.

Samolepku, která upozorňuje, že se v nádobě na směsný komunální odpad nachází něco, co tak nepatří, našla na svých popelnicích řada obyvatel Choceň.Autor: Město Choceň

Moravské Třebové se zavedením měsíční frekvence svozu odpadu podařilo snížit rovněž počet vyvážených přeplněných nádob.

„Za měsíce duben, květena červen letošního roku vzrostl i počet poloprázdných nádob přistavených ke svozu z původních 28 na 49 procent. V červnu bylo svezeno celkem 113 tun komunálního odpadu, což je o 17 tun méně, než v červnu loňského roku,“ upřesnila ředitelka technických služeb Gabriela Horčíková.

Separovaný odpad

Aktivita města tím však v oblasti odpadového hospodářství nekončí. „Připravujeme doplnění míst na třídění separovaného odpadu, zaměříme se také na efektivní rozmístění odpadkových košů ve městě a provoz sběrového dvora s cílem poskytnout lidem co nejlepší komfort a zároveň snížit provozní náklady za dopravu,“ popsal starosta Kolkop.

Úspěšný je v třídění odpadů rovněž Pardubický kraj jako celek. Lidé v kraji jsou v pomyslném žebříčku nad celorepublikovým průměrem. „Každý obyvatel kraje vytřídil v loňském roce 22,3 kilogramů papíru, 15,7 kilogramů plastů, 13,7 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů, celkem tedy 52,1 kilogramů separovaného odpadu, což je více než tři kilogramy nad celorepublikovým průměrem,“ informoval krajský radní odpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil.

Pardubický kraj se v celorepublikovém žebříčku krajů umístil na čtvrté příčce. Více odpadu vytřídili obyvatelé Prahy, Jihočeského a Jihomoravského kraje. O něco hůře dopadl Pardubický kraj v množství vytříděného odpadu, pokud by se jako druhotné suroviny počítaly kovy. „Ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl kraj skoro o pět kilogramů na osobu lepší. To však neznamená, že není co zlepšovat. Zejména ve městech je separace kovového odpadu na velmi nízké úrovni. Další možností, jak snižovat objem směsného odpadu, je třídění biologické složky, která by neměla končit na skládkách,“ poznamenal Kroutil.