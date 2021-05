„Pana Hamáčka jsem kontaktoval, telefon mi nevzal, pak jsem mu psal na sociální sítě. Nebyl to příspěvek vyčítavý, pouze jsem mu poděkoval za spolupráci a možnost pracovat v dozorčí radě. A popřál jsem mu hodně úspěchů,“ popsal průběh komunikace Netolický. Tím celou věc podle svých slov skončil.

Vztahy mezi předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a jeho stranickým kolegou jsou napjaté od uveřejnění článku serveru Seznam zprávy. Netolický promluvil o jejich společné schůzce, kde se mluvilo o získání vakcín Sputnik V. Hejtman tak popřel ministrovu verzi o tom, že cesta do Moskvy měla být před zveřejněním kauzy Vrbětice zastíracím manévrem.

Netolický si myslí, že o místo v dozorčí radě jako takové nejde. „To celé vůbec nesouvisí s členství v nějaké dozorčí radě. Choval jsem se korektně, mluvil jsem pravdu, a pravdu budu říkat vždycky. Když si vymýšlíte jakékoliv konstrukce, tak vás to potom dožene. Znovu říkám, že jsem jen byl ve špatnou dobu na špatném místě, na schůzku na vnitro jsem jel z úplně jiných důvodů. Informace o cestě do Moskvy byly ten den veřejné a v úvodu naší schůzky jen proběhl její základní komentář," vysvětlil Netolický.

Hamáčka rád uvítá na Pardubickém kraji v jakékoliv pozici. „Já jsem nic špatného neudělal, a jestli on si to myslím, tak je to jeho věc. Říkám zásadu číslo jedna, že mluvit pravdu se má i v politice," řekl Deníku Netolický.

Místo v dozorčí radě České pošty je podle interních pravidel určeno pro zástupce Asociace krajů. Dozorčí rada České pošty spadá plně do gesce ministerstva vnitra. To jako zakladatel pošty, jmenuje deset členů, zbylých pět potom zaměstnanci pošty. Dozorčí rada České pošty má nyní 14 členů.

„S Martinem Kubou mám dobré a korektní vztahy, dohodli jsme se, že novým nominantem bude on. Obdobně mluvili i s panem Hamáčkem včera. Musí ještě projít drobnými formalitami, ale není to žádný zásadní problém. Očekávám, že nominace bude úspěšná," dodal pardubický hejtman.