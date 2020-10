Některé programové priority zdědí nová krajská samospráva

Do ustavení nové krajské samosprávy zbývá pár dnů. Co se dosluhujícím radním za uplynulé čtyři roky povedlo a co ne? Klíčovým dokumentem, jehož sestavení čeká i novou samosprávu, je programové prohlášení. V doposud platném strategickém dokumentu, vymezeném volebním obdobím 2016 až 2020, si koalice stran, které budou vládnout v kraji následující čtyři roky, stanovila dvanáct prioritních oblastí.

Krajské volby 2020 ve volebních štábech. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Spolupráce uvnitř koalice je na vynikající úrovni. Do zbývajících dvou let jdeme s odhodláním dokončit naplnění všech bodů společného programového prohlášení, které již bylo z větší části naplněno. Do konce funkčního období nás čekají zásadní investice, ať je to stavba Centrálních urgentních příjmů v Orlickoústecké a následně také zahájení stavby v Pardubické nemocnici, rekonstrukce Winternitzových mlýnů v Pardubicích či pokračování v modernizaci silnic nižších tříd,“ rekapituloval na začátku roku 2019 hejtman Martin Netolický. Ukazuje se však, že optimismus v poločase volebního období byl poněkud předčasný. Nový centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici měl původně stát už v roce 2020. Časový harmonogram krajská samospráva postupně upravovala, takže aktuálně se hovoří o roce 2023. Stavbu zkomplikoval odpor části obyvatel přilehlé ulice, kteří s krajem dokonce vedli soudní spor. Mírné zbrzdění způsobila letos na jaře i spodní voda, která se neočekávaně objevila při budování základů. Ve volebním roce 2020 měla být dokončena rovněž stavba nového urgentu v Pardubické nemocnici. Měsíc před volbami, začátku září letošního roku schválila rada zahájení výběrového řízení na zhotovitele. „Za dvacet let historie kraje jsme nezahajovali výběr dodavatele na finančně náročnější stavbu. Centralizace urgentních oborů je zcela klíčovou stavbou nejen pro Pardubickou nemocnici, ale pro celé krajské zdravotnictví,“ uvedl při té příležitosti hejtman. Není vůbec jisté, že koalice vydrží, říká lídr hnutí ANO Martin Kolovratník Přečíst článek › Přestavba Winternitzových mlýnů, které se stanou novým sídlem pardubické Východočeské galerie, začala letos na jaře slavnostním poklepáním základního kamene. O tom, že stavba by měla začít nejpozději v roce 2020 se mluvilo od začátku. Pardubický kraj odkoupil národní kulturní památku před dvěma roky. Hotovo má být na konci roku 2022. Neslavné je to i s modernizacemi krajských silnic II. a III. tříd. „Hodně projektů je připravených, ale u těch, kde nejsou vyřízené záležitosti s pozemky, musíme zařadit rychlostní stupeň číslo šest, abychom se mohli ucházet o evropské dotace,“ konstatoval v polovině volebního období náměstek pro dopravu Michal Kortyš. Podle krajského volebního lídra hnutí ANO Martina Kolovratníka však postupují opravy komunikací nižších tříd příliš pomalu.“Pardubický kraj v čele s hejtmanem Martinem Netolickým chce příští rok osekat výdaje na trojky z přibližně 554 milionů na nicotných 40 milionů. Absolutně tomu nerozumím, Zvláště, když už nyní některé krajské silnice připomínají tankodrom,“ připomenul před volbami Martin Kolovratník.

