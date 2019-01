Pardubice - Regionální finále soutěže v pardubické restauraci Tenis Klub provázela bouřlivá atmosféra. Nechybělo povzbuzování ani řehtačka

Kdo vám ve východních Čechách načepuje nejlepší pivo? Podle poroty soutěže Gambrinus Mistr výčepní je to Martin Bulíček z pardubické restaurace Pod Košem.

O prestižní titul se třináct soutěžících, kteří postoupili ze dvou regionálních kol, včera utkalo v pardubické restauraci Tenis Klub. Nejprve čekal hostinské teoretický test, poté museli předvést svůj um v praktické disciplíně. V časovém limitu měli načepovat pivo se správnou mírou, hustou pěnou a bez bublinek po stěnách půllitru.

Bouřlivá atmosféra

Regionální finále soutěže provázela bouřlivá atmosféra. Zaplněným salonkem se tak neslo nejen hlasité povzbuzování, ale také zvuk řehtačky.

„Atmosféra byla opravdu velmi bouřlivá, celkem k třinácti finalistům se přidalo třicet fanoušků, kteří velmi intenzivně povzbuzovali. Pro některé byl dokonce vypraven mikrobus. Součástí prezentace byla i ochutnávka nového piva Nepasterizovaný Gambrinus, který měl velmi pozitivní ohlasy," uvedl Jan Krátký ze společnosti SABMiller, která soutěž pořádá.



Letošní vítěz Martin Bulíček pracuje jako výčepní již dvanáct let. „Nejtěžší pro mě byla určitě teorie, která byla velmi náročná proti regionálnímu kolu. Ale bylo to finále, kde se utkali ti nejlepší, kteří by tedy měli mít lepší znalosti. Jako výčepní pracuji dvanáct let a je to můj koníček. V restauraci Pod Košem pak jsem dva roky," nechal se slyšet úspěšný výčepní.

VÝSLEDKY

1. místo: Martin Bulíček

(Restaurace Pod Košem, Pardubice)

2. místo: Lucie Houserová

(Restaurace Národní dům, Česká Třebová)

3. místo: Jan Slaný

(Irská restaurace St. Patrick, Pardubice)