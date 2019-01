Pardubický kraj - Správa a údržba silnic Pardubického kraje má schválený rozpočet pouze do konce roku

Nejistá sezóna čeká letos silničáře v Pardubickém kraji. Ti totiž zatím stále nevědí, kolik peněz budou mít na zimní údržbu silnic v blížící období. Rozpočet mají schválený jen do konce tohoto roku. Financování v dalším roce bude záviset na jednání o rozpočtu kraje. Jenže to proběhne až v prosinci.



„Od průměrných čísel by se však rozpočet příliš lišit neměl, rozsah zimní údržby se téměř nezmění," doufá krajský dispečer Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

Zimní údržba bude letos zřejmě dražší

„Obvykle se rozpočet na zimní údržbu pohybuje mezi 105 až 130 miliony korun. Předpokládáme, že na letošní zimní sezonu by mohl činit kolem 120 až 125 milionů korun," uvažuje o blížící se zimě, která prý letos nebude tak mírná jako loňský rok, Cvrkal.

Náklady na zimní údržbu se v jednotlivých letech liší podle počasí a samozřejmě také podle množství napadaného sněhu.

Nejlevnější zima stála krajské silničáře zhruba 80 milionů korun, nejnákladnější byla údržba v zimním období 2005 až 2006. Ta vyšla celkem na 158,5 milionu korun. Poslední zimní období pak stálo hlavně díky mírnějšímu počasí 103 milionů korun.

Správa a údržba silnic se v regionu stará o 3136 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, k tomu provádí za úplatu zimní údržbu na téměř 500 kilometrech státních silnic první třídy.

Část komunikací zůstane bez údržby

Většina komunikací se solí nebo udržuje inertním posypem, pouze 208 kilometrů se bude letos pluhovat. Celkem 146 kilometrů málo významných cest zůstane bez údržby. Tento rozsah se meziročně téměř nemění. (pad)