/FOTOGALERIE/ Jedna z největších a také nejdražších staveb Pardubického kraje se brzy otevře veřejnosti. Práce na urgentním příjmu v Ústí nad Orlicí pomalu finišují. Podívejte se na již téměř hotovou stavbu ve fotografiích.

Stavba za téměř 500 milionů korun se už brzy otevře prvním pacientům. | Foto: Pardubický kraj

Téměř 500 milionů korun - to je částka, kterou kraj investoval do výstavby urgentu v Ústí nad Orlicí. Ten zřejmě už v lednu spustí zkušební provoz. Stavba bude sloužit pacientům ze spádové oblasti Orlickoústecka, Litomyšlska a Svitavska. To je přibližně 200 tisíc obyvatel.