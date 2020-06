„Když lidé neví, co mají dělat s koťaty, hodí je do zahrádkářské kolonie. Nezodpovědnost. Kdyby je raději vykastrovali a ne se pak takhle zbavovat koťat,“ říká Oldřich Zapletal z Odchytu toulavýcha opuštěných zvířat z Poličky.

Někteří lidé v kolonii se o kočky starají, nechali je vykastrovat, krmí je a není jim jejich život lhostejný. V současné době v koloniiv Poličce u koupaliště žije asi patnáct koček. „Pro lidi, co mají kočky rádi, to problém není. Lidi jim dávali granule, ale někdo tam taky začal kočky trávit. Víme o třech případech. Přitom jsou to krásná zdravá zvířata,“ podotýká Zapletal.

S odchytem začal před několika dny a přiznává, že chytit toulavou kočku není tak snadné, jak se může zdát. „Chytit kočky je velký problém. Ony zase tak blbé nejsou a na zavolání určitě nepřijdou,“ dodává Zapletal.

Odchyceným kočkám hledá s manželkou nový domov. Některé zavezl lidem, kteří mají hospodářství, jednu daroval rodině do Pomezí. Útulek pro kočky na Svitavsku žádný není.

Okolo patnácti koček žije také v lokalitě u vlakového nádraží v Litomyšli. Stáhly se tam za potravou. „Bydlí tam ženy, které kočky krmí a pak je problém, protože se tam stahují další. Nechali jsme udělat odchyt a zvířata zavezli k veterináři na kastraci, kterou jsme zaplatili. Kočky jsme vrátili na místo. Aspoň jsme zmenšili množící efekt. Nejde o to jim dát misku s jídlem, ale ty ženy zašly do supermarketu a nakoupily koš konzerv. Pak je jasné, že přijdou další kočky. Jdou tam, kde je o ně postaráno,“ uvedla Jana Foltová z odboru místního hospodářství litomyšlské radnice.

Problém s toulavými kočkami řešili vloni i ve Svitavách. Pokud se jich v nějaké části města objeví více, než je únosné, zařizuje radnice jejich kastraci a pak je vrací do původního teritoria. Loni zajistili 19 kastrací, letos zatím jednu.