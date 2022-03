„Tak ať si teď to parkování zákazníci konečně užijí. To, že to neskutečně zkomplikovalo parkování všem, co odjíždí vlakem, nikoho nezajímá. Významný železniční uzel bez parkoviště, to je neuvěřitelné,“ rozhořčeně řekla řidička Martina.

„Když jsem tam parkovala, vždy jsem tam i nakoupila, ale s tím je konec, už tam neparkujeme ani nenakupujeme,“ poznamenala Dagmar z Pardubic.

Parkoviště, které funguje non-stop, už je osazeno vjezdovými závorami. Společnost nabízí první dvě hodiny zdarma. Další hodina pak stojí 30 korun. Pro zájemce, kteří zde chtějí parkovat dlouhodobě, firma nabízí zvýhodněnou cenu v podzemních garážích, kde je 200 parkovacích míst. Tam řidiči za 12 hodin zaplatí 80 korun. Cena platí pouze pro podzemní garáže s vjezdem z ulice kapitána Bartoše.

Zdarma mohou nyní parkovat jen zákazníci, kteří si stihnou nakoupit do dvou hodin. Parkoviště vlastní firma Saller group, která se vyjádřila, že důvodem je změna intenzity dopravy. Pomyslnou poslední kapkou mohlo být i zrušení parkoviště v bývalém lihovaru, ke kterému došlo před třemi lety. Od té doby bylo parkoviště u Alberta hodně vytěžované. Firma si stěžovala, že její zákazníci nemají kde zaparkovat a jim klesají tržby.

„V rámci zlepšení nákupní pohody v našem obchodním centru začne fungovat závorový systém, který přispěje k pohodlnému zaparkování vašeho vozidla,“ informovala společnost Saller.

Zpoplatnění se nelíbí ani některým zastupitelům. Pardubická radnice ale smlouvu, která by to majiteli plochy zakázala, nemá. „Je to porušení slibu, který kdysi městu majitel parkoviště dal, že parkování bude bezplatné. Jen kvůli chybě tehdejšího vedení města pro to nemáme písemný důkaz,“ sdělil radní Vít Ulrych.

„Roky utekly, papíry se asi poztrácely, majitel si prosadil zneveřejnění komunikace, instaloval závory a může začít vybírat parkovné. To znamená, že dopravní uzel bude bez volně přístupného parkoviště a lidé budou muset buď platit, nebo hledat neplacená místa bůhví kde. Nebo pojedou autem až do Prahy,“ uvedl pardubický poslanec Pavel Svoboda.

