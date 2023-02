V období od 15. února do 15. května bude pardubické letiště uzavřené pro letecký provoz. Hlavním důvodem je plánovaná oprava vzletové a přistávací dráhy a pojezdové dráhy Bravo. Jak uvedla tisková mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová, jde o jednu z fází celkové rekonstrukce zpevněných ploch, která byla započata již v roce 2020 a nadále bude pokračovat i v letech 2024 a 2025. „Během nadcházejících tří měsíců bude v celé délce vzletové a přistávací dráhy vyměněno celkem 188 kusů cementobetonových desek, na spojce Bravo budou vyměněny desky dvě," popsala Iva Machová.

Uzavření se významně dotkne veškerého leteckého provozu. Úlohu intervenčního letiště převezmou ostatní armádní letiště. Letouny Centra leteckého výcviku budou na dobu výluky přesunuty na náhradní letiště. „Výcvik na vrtulnících bude probíhat v Přerově, letouny L-39 a Z-142 budou působit na letišti v Čáslavi. Výcvikové letouny Centra leteckého výcviku budou využívat vlastní pracovní prostory, na které jsou piloti zvyklí," upřesnila Iva Machová. Provoz se uklidní zejména nad letištěm a v jeho bezprostředním okolí. Plně obnoven bude ve druhé polovině května.

Pardubické letiště je vojenské mezinárodní letiště s povoleným provozem civilních letadel. Pravidelnou linku pro civilní pasažéry letiště aktuálně nemá. Až v pátek 19. května startuje pravidelné spojení se španělským Alicante. To už by mělo být po opravách.

Letiště letos oznámilo, že rozšiřuje spolupráci se společností Ryanair a nově (tedy až od letošního května) by se mělo létat do Alicante po celý rok. V létě letiště nabídne pasažérům i další lety do nových destinací. Z Pardubic se budou moci lidé podívat také na Mallorcu, Djerbu, řecké ostrovy Kos, Korfu nebo Podgoricu.

Turisté s cestovními kancelářemi loni mířili hojně do Řecka, nejčastěji ale letadla odlétala do Bulharska, kam přes léto mířily hned čtyři spoje týdně. Vůbec poprvé se z východních Čech mohli lidé vypravit také do Egypta a Tuniska. Loni prošlo branami pardubického letiště přes 71 tisíc cestujících.