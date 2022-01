"Jsem moc rád, že se to začalo řešit až po té co jsme se tam s přítelkyní málem zabili. Bylo jen veliké štěstí, že se kolem nás nevyskytovalo žádné další vozidlo. Tenhle zážitek si poneseme do konce života," okomentoval svou nehodu řidič Marek Pavelka, kterému do cesty vběhlo sedm divočáků.

Nehody na neoplocených úsecích dálnice D35 na Pardubicku rozpoutaly debaty o předčasném otevření. Vlnu kritiky zvedla hlavně poslední nehoda způsobené zvěří, kdy na dálnici vběhlo sedm prasat. Výsledkem je slib Ředitelství silnic a dálnic, že ploty začne urychleně stavět.

„To, že nedošlo k více nehodám, je spíše shodou okolností. Většina motoristů měla štěstí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

ŘSD po vlně kritiky kvůli nehodám se zvěří urychlí výstavbu oplocení dálnice D35

Podle Ředitelství silnic a dálnic je spuštění provozu na úsecích bez oplocení běžné a dálnice je navíc v režimu předčasného užívání. „Nejsme v režimu hotové stavby, jsme v režimu předčasného užívání,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Firma měla podle harmonogramu oplocení dodělat až v nadcházejících třech měsících. „Zbytek prací, mimo dopravní trasu, doděláváme za provozu. Aniž by si toho většinou řidiči všimli,“ dodal Rýdl.