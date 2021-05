V pátek 14. května spouští Dolní Morava provoz lanovky na Sněžník. V největším rekreačním areálu v kraji mohou zájemci o horskou turistiku využít také oblíbené stezky v oblacích a další zábavních aktivit.

Dolní Morava láká na zážitky | Foto: Archiv resortu

První zájemce vyveze po dlouhé koronavirové pauze lanovka na Sněžník už v pátek v 10:00. Jediným potencionálním problémem, který by rodinný výlet o víkendu mohlo překazit je podle ředitele marketingu horského resortu Tomáše Drápala proměnlivé počasí. V květnu lanovka pojede od pátku do do neděle v čase 10:00–17:00. Od června budou pracovníci areálu lanovku spouštět každý den.