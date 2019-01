Východní Čechy - Ještě víc než vloni Východočeši odkládají podání letošních daňových přiznání. Zatím je podalo o 17 procent méně lidí než ve stejnou dobu v minulém roce.

Ačkoliv do konce března zbývají už jen dva týdny, daňové přiznání zatím odevzdala pouze zhruba pětina poplatníků. Je to méně než před rokem. Finanční úřady očekávají, že největší nápor tak bude těsně před posledním termínem, který je 2. dubna.

„Ke konci minulého týdne bylo podáno v Pardubickém kraji asi 20 tisíc daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je to přibližně o 17 procent méně než loni touto dobou," uvedla mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj Hana Patočková. Podobnou bilanci mají i „berňáky" v Hradeckém kraji.

Na hrozící fronty předem vyzrál například Jiří Kubeš z Chrudimě. „Před půl hodinou podepsané poslední papíry, uzávěrka hotová, to je pocit," hlásil včera nadšeně.

Populární internet

„Díky bohu to za mě dělá už několik let spolehlivě zaměstnavatel, takže to mám bez starostí. Pouze jednou jsme využili s manželkou společného zdanění, ovšem ty formuláře, to byla vážně hrůza," uvedl Petr Vostřel z Luže u Vysokého Mýta.

Desítky dalších Východočechů využily stále populárnějšího podání přes internet. Čísla o nárůstu ale zatím nejsou k dispozici.

Elektronické podání na internetových stránkách Finanční správy umožňuje elektronicky vyplnit jakýkoliv formulář daňového přiznání včetně kontroly správnosti propočtu. Je také možné vyplněné přiznání zaslat elektronicky na „berňák".

Zpoždění za pokutu

„Odkládání podání přiznání zcela odpovídá zkušenosti z minulých let," uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Homolová.

Podání přiznání je možné odložit do 1. července, ale pouze v případě, že poplatník využije služeb daňového poradce.

Pokud však poplatník podá daňové přiznání po zákonné lhůtě a se zpožděním delším než pět pracovních dnů, finanční úřad automaticky ze zákona přistupuje k výpočtu pokuty. Pokud ale vypočtená pokuta nedosáhne výše 200 korun, úřad ji nepředepíše a neplatí se.

Stejně jako každý rok Finanční správa rozšíří v souvislosti s daňovými přiznáními úřední hodiny na finančních úřadech. Všechny úřadovny budou otevřeny od 25. března do 2. dubna v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. V sobotu 30. března pak budou od 8 do 12 hodin přebírat daňová přiznání všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nacházejí v bývalých okresních městech.

A propos, vyplatí se (ne)přiznat všechno? Analýza společnosti e-office ukázala, že kontroly z finančního úřadu riskují zpravidla mnohem více podnikatelé z malých měst a obcí než z velkých měst. Více najdete v boxu vedle článku.

Výjezdy finančních úřadů do obcí

Finanční úřady vybírají daňová přiznání i mimo své úřadovny, a to na radnicích vybraných obcí a měst. Přesné místnosti a úřední hodiny najdete na internetových stránkách Finanční správy.

Hradecký kraj:

Chlumec n. C. 20. a 27. 3.

Nechanice 25. 3.

Smiřice 25. 3.

Třebechovice p. O. 27. 3.

Kopidlno 25. 3.

Sobotka 27. 3.

Lázně Bělohrad 20. a 27. 3.

Nové Město n. M. 20. 3.

Česká Skalice 20. 3.

Vamberk 27. 3.

Rokytnice v O. h. 27. 3.

Borohrádek 27. 3.

Týniště n. O. 27. 3.

Úpice 18. a 25. 3.

Hostinné 20., 25. a 27. 3.

Pardubický kraj:

Letohrad 25. 3.

Jablonné n. O. 26. 3.

Králíky 27., 28., 29. 3. a 2. 4.

Heřmanův Městec 20. 3.

Polička 14., 19. a 21. 3.

Jevíčko 18. a 20. 3.

Lanškroun 20., 25. – 29. 3. a 2. 4.

Česká Třebová 25.-29. 3. a 2. 4.

Lázně Bohdaneč 18. 3. a 20. 3.

Chvaletice 20. 3.

Daňové ráje a pekla

Podle analýzy firmy e-office se před kontrolou z „berňáku" nejlépe schovají podnikatelé, kteří sídlo svých firem mají v Praze. Špatně na tom nejsou ani na Novobydžovsku, v Hradci Králové či Pardubicích. Pravděpodobnost, že na ně v daném roce přijde kontrola, je zhruba 1:90. Na opačném konci žebříčku je podkrkonošská Jilemnice a spádové okolí, kde se kontrola u stejného poplatníka opakuje v průměru každých 18 let.

Perioda daňových kontrol v obvodu jednotlivých finančních úřadů (průměr let 2005 – 2012):

FÚ v Novém Bydžově 94

FÚ v Hradci Králové 88

FÚ v Pardubicích 89

FÚ v Přelouči 72

FÚ v Holicích 68

FÚ ve Vysokém Mýtě 63

FÚ v Náchodě 60

FÚ v Broumově 60

FÚ v Moravské Třebové 56

FÚ v Chrudimi 56

FÚ v Ústí nad Orlicí 53

FÚ ve Vrchlabí 51

FÚ ve Dvoře Králové n. L. 48

FÚ v Jaroměři 48

FÚ v Litomyšli 43

FÚ v Rychnově nad Kněžnou 38

FÚ v Dobrušce 37

FÚ v Trutnově 35

FÚ v Nové Pace 30

FÚ v Žamberku 29

FÚ v Jičíně 28

FÚ v Hlinsku 27

FÚ v Kostelci nad Orlicí 26

FÚ ve Svitavách 26

FÚ v Hořicích 23

FÚ v Jilemnici 18