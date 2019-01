Východní Čechy - Ve východních Čechách čeká letos na řidiče na hlavních tazích řada nástrah, uzavírek a také nárůst tranzitní dopravy z brněnské D1

Řidičům začalo jaro plné objížděk a kolon. Situaci navíc zhorší začínající rekonstrukce brněnské dálnice D1, která přes východočeskou část už beztak ucpané „pětatřicítky" svede část tranzitu na Moravu.

Právě na ní přitom včera začala dlouhodobá uzavírka jejího nejzranitelnějšího místa, Hřebečského tunelu mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Doprava je tady svedena na 3,5kilometrovou objížďku po staré klikaté státovce.

„Zatím to docela jde. Jede to sice pomalu, ale plynule. Horší to bude od příštího týdne, až začnou opravovat 'dé jedničku'," hlásila po poledni z obávané hřebečské serpentiny redaktorka Deníku .

Tunel bude až do zítřejší 13. hodiny uzavřen kvůli běžné údržbě, která se tu provádí dvakrát ročně. Tunel byl totiž vybudován na složitém geologickém podloží, před sedmi lety tu sesuv podmáčeného kopce silnici zasypal.

Na měsíc zavřeno

„Tunel je myt, je kontrolována technologie a probíhají zde komplexní zkoušky požárních zařízení. Současně opravujeme estakádu, která na tunel navazuje. Odfrézuje se povrch vozovky a položí se nový koberec i s novým postřikem solanky," upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Práce na mostě potrvají až do 17. července, od zítřka se tak uzavírka tunelu změní jen na částečnou. Ve směru Moravská Třebová Svitavy budou auta nadále jezdit po staré státovce, opačný směr bude veden tunelem a poté vždy po jedné straně mostu.

„Od poloviny června pak bude tunel na jeden měsíc opět úplně uzavřen, a to z důvodu výměny kabelového žlabu, který je po 15 letech provozu dožilý. Úplná uzavírka tunelu zároveň přispěje ke zrychlení stavebních prací na údolní estakádě," dokončila Jobovy zvěsti mluvčí Ledvinová.

Pokud se však s výměnou kabeláže v tunelu nepodaří dokončit opravu mostu, budou omezení opět pokračovat částečnou uzavírkou.

Silničáři přesto „vzhledem k velmi dobrému stavebnímu stavu objížďky", tedy staré serpentiny, nepředpokládají větší dopravní komplikace.

Státovka I/35 je po dálnici D1 druhou nejvytíženější spojnicí Čech s Moravou. Podle deset let starých plánů ji už měla také nahradit dálnice, podle optimistických předpokladů se jí však dočkáme nejdříve za sedm let.

O něco dříve by mohl být hotov jen první úsek z Hradce Králové k Vysokému Mýtu, který je dnes velmi nebezpečný. Ten také sužují jak časté tragické nehody, tak i uzavírky. Zrovna včera tu jedna skončila; kvůli opravě propustku u Ostřetína musel být veškerý provoz na tři dny sveden na dvě jednosměrné objížďky po okolních vesnicích.

Lidé se zlobí

„Bylo to hrozné, na takový provoz tu nejsme zvyklí. Zrovna o víkendu, člověk se bál pouštět děti ven," stěžovali si obyvatelé Dolní Rovně.

Podobně nyní začali naříkat i obyvatelé vesnic na Broumovsku, přes které je od včerejška svedená doprava ze zdejší hlavní spojnice s vnitrozemím. Cestu horským průsmykem Pasa totiž začali silničáři kompletně rekonstruovat. Po dokončení letos na podzim bude silnice širší a získá i dva stoupací pruhy.

Původně silničáři chtěli s opravou za 87 milionů korun začít již před třemi týdny, ale práce zbrzdil sníh na objízdných trasách. Objížďky pro osobní auta vedou po silnicích třetí třídy přes Lachov, Bohdašín a Jetřichov. Nákladní vozy a autobusy pojedou přes Lachov, Bohdašín, Meziměstí a Hejtmánkovice.

„Pětatřicítka" v pondělí zažila první kolaps

Mohelnice - První letošní infarktovou situaci na státovce I/35 přes Hřebeč zažili motoristé už včera. Odpoledne se nad nedalekou Mohelnicí srazilo několik aut, kamiony poté zablokovaly i objízdné trasy. Policie je pak vyzvala, aby se při cestě na Moravu „pětatřicítce" radši úplně vyhnuli.

Letošní krajské investice do cest

• Pokračování rekonstrukce silnice Pasa, která spojuje Náchodsko s Broumovskem (86 mil. Kč)

• Pokračování opravy krkonošské silnice z Čisté přes Černý Důl a Janské Lázně do Svobody nad Úpou (50 mil. Kč)

• Rekonstrukce silnice z Cholenic do Žlunic na Jičínsku (40 mil. Kč)

• Oprava silnice z Hradce Králové do Slatiny (30 mil. Kč)

• Úsek mezi Horkou u Staré Paky a Studencem, cesty mezi Dolní Brannou a Kunčicemi a mezi Studencem a Dolní Brannou

• Modernizace průtahu Pardubicemi od křiž. U Kapitána po křiž. Třída Míru včetně Teplého ulice

• Rekonstrukce úseků Králíky Červený Potok, Polička odbočka Sebranice, Třebařov Staré Město, H. a D. Čermná

• Oprava průtahu Chornicemi a Dašicemi, silnice mezi Třebařovem a Staré Městem

• Rekonstrukce silnice Nový Dvůr Nerozhovice (112 milionů Kč)

…A k tomu řada

staveb v režii státu:

• Dostavba D11 před Hradcem Králové, čtyřpruhu mezi Hradcem a Pardubicemi, obchvat Chrudimě, příprava R35…