Mladí lidé touží žít na vesnici, v Černé u Bohdanče to přináší problémy

Časy, kdy mladí vesničané ve velkém prchali kvůli lepší práci do měst, už jsou pryč. Trend je nyní opačný, život v rodinném domku v blízkosti přírody rodiny láká. Podle statistik z loňského Sčítání lidu, domů a bytů není za posledních deset let v Pardubickém kraji úbytek nebo příliv obyvatel extrémní, ale několik výjimek se najde. Třeba v Černé u Bohdanče se počet trvale žijících občanů zvedl o více než sto procent. A přináší to problémy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luboš Hájek