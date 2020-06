Se sbíráním začal dnes devatenáctiletý mladý muž ve čtrnácti letech. „Už před tím jsem si občas nějaký ten tácek schoval, vždycky když jsme někam jeli, jsem si nějaký přivezl. Měl jsem sen, že bych chtěl něco sbírat. Vzpomněl jsem si, že mám schované tácky. A pak jsem viděl na lahvi etiketu která se mi líbila. Odlepil jsem ji a tím to začalo,“ popisuje své sběratelské začátky Michal Hynek.

Ve sbírce má etikety a tácky z celého světa. Nové přírůstky získává nejrůznějšími způsoby, na pivních burzách, oslovuje pivovary, vyměňuje se zahraničními sběrateli, z dovolených mu je vozí přátelé a rodina. Za některými, zejména exotickými přírůstky jsou příběhy, které nepostrádají napětí nebo humor.

Etikety ze Senegalu

Destinací, odkud není právě snadné získat pivní etikety, je Senegal. Michal Hynek jich má ve sbírce pět. „Mám štěstí, že se bratranec účastní rallye Africa Eco Race, jehož cílem je právě Senegalský Dakar. Pokaždé, když tam jede, koupí pivo a řeší, jak etiketu z láhve dostat. Jediná možnost je ponořit láhev do kaluže a etiketu odlepit. Tak jsem získal všechny Senegalské etikety,“ popisuje netradiční cestu rozšiřování sbírky. Podobně obtížně je podle něj sehnat etikety ze Sýrie, Iráku, Seychel, Senegalu, Vanuatu nebo Nizozemských Antil. Na obálku s etiketami z africké Rwandy čekal Michal Hynek přes dva měsíce.

Mladý sběratel však nezapomíná ani domácí pivovary. Nejstarší kousky v jeho sbírce pocházejí z první republiky. „Mám i etikety do roku 1948, které jsou dnes ceněny. Asi proto, že jich nebylo vydáno tolik, kvůli stáří nebo možná i proto, že kolikrát už nestojí ani pivovar, ve kterém se pivo vařilo. A nebo je ve zdevastovaném stavu jako ve Vysokém Mýtě. Z tohoto pivovaru mi etikety chybí a jednou bych je chtěl do své sbírky získat,“ svěřuje se.

Kam s nimi

S tím, jak etikety a tácky přibývaly, vyvstala i Nerudovská otázka, kam s nimi. „Nejprve jsem dával etikety do krabičky. Ovšem po nějaké době byla krabička malá a tak jsem přešel od albumů na fotky k ukládání etiket do šanonů,“ líčí problém, který znají všichni sběratelé už od Karla Čapka.

Když Michal Hynek se sbíráním začal, vytknul si, že shromáždí etikety z celého světa, kde se vaří a nebo vařilo pivo. „Už teď, na to kolik mám celkově etiket a kolik zemí světa je ve sbírce zastoupeno, si myslím, že jsem na dobré cestě. Chtěl bych mít sbírku přehlednou a srovnanou, aby v etiketách nebyl nepořádek a dalo se v ní kdykoliv cokoliv rychle najít. Dá to hodně práce a všichni okolo to vědí, že u toho sedím pořád,“ uzavírá mladý sběratel.