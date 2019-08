Přes 14 procent z 208 tisíc domácností v kraji je odkázáno na nájemní bydlení. Největší zájem je mezi lidmi o městské byty. Není divu, nájemné je v nich, oproti komerčním pronájmům, o polovinu nižší.

Od 90. let, kdy proběhla největší vlna privatizace bytového fondu, však počet městských bytů v Pardubickém kraji setrvale klesá. Přibližně 2100 bytových jednotek spravuje pardubický magistrát. Původně však krajské město disponovalo 12 tisíci byty. „Tak jako ve většině měst České republiky se počet bytů ve vlastnictví města podstatně zredukoval,“ potvrdil vedoucí odboru kanceláře primátora Radim Jelínek.

V současné době Pardubice odprodávají formou veřejných dražeb pouze byty, které zůstaly ve vlastnictví města v domech, kde se v minulosti prodávaly bytové jednotky jejich tehdejším nájemcům, a nyní se uvolnily. Nájemné v městských bytech nepřesahuje hranici 73 korun na metr čtvereční. O zvyšování nájemného pardubický magistrát podle Radima Jelínka v současné době neuvažuje.

Přes šest stovek městských bytů aktuálně obhospodařuje Vysoké Mýto. „Před rokem 1990 bylo ve městě 979 bytů. Po odchodu sovětské armády město získalo do majetku další byty, které poté zrekonstruovalo a nabídlo je k bydlení. Zároveň řadu nových bytů postavilo,“ přiblížila mluvčí vysokomýtské radnice Marie Lněničková.

Za necelých 30 let se bytový fond města ztenčil o 700 bytových jednotek, 573 bytů naopak přibylo. „Stávající počet městských bytů považujeme za dostačující. Po deseti letech od poslední změny jsme schválili návrh na zvýšení nájemného. Další zvýšení už v tomto volebním období neplánujeme,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Necelých pět set čtyřicet bytů spravují Svitavy, 133 z nich ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy. S odprodejem bytů radnice v dohledné době nepočítá. A neplánuje ani novou výstavbu. Jako důvod mluvčí svitavské radnice Jiří Johanides uvádí investice, které si v horizontu pěti až deseti let vyžádá postupná rekonstrukce bytového fondu. „Druhým aspektem je fakt, že nová bytová výstavba ve městě bude ve značném rozsahu v nejbližším období realizována developerskými firmami,“ dodává mluvčí.

Kolem tří stovek bytů mají k dispozici Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová a Litomyšl. „Aktuální počet městských bytů ve vlastnictví města je 333, dalších 48 je v domech sdružení vlastníků a město disponuje se 115 členskými podíly v bytovém družstvu,“ upřesňuje starosta Ústí Petr Hájek. Současný počet bytů považuje za optimální. „Vzhledem k faktu, že poslední úprava výše nájmů bytů proběhla v roce 2010, plánujeme zvýšení k termínu 1. lednu 2020,“ dodává Hájek.

Počet městských bytů v Moravské Třebové se za posledních několik let příliš neměnil. Starosta Tomáš Kolkop by to rád změnil. „Poměr přijatých žádostí (140 žadatelů) k přiděleným bytům (20 až 30 ročně) je neuspokojivý. Osobně bych preferoval rozšíření bytového fondu spíše o menší byty, které jsou více žádané. Rovněž byty pro seniory jsou nedostatkové, máme evidováno asi 80 žádostí a ročně se přidělí tři až čtyři byty,“ vysvětluje starosta.

Mezi 150 až 250 městskými byty disponují Choceň, Žamberk, Holice, Polička nebo Králíky. V Chocni se jejich počet od 90. let snížil z 900 na současných 243. Dramatický pokles městských bytů po roce 1995, kdy proběhla privatizace bytového fondu, má za sebou Přelouč. Z někdejší tisícovky bytových jednotek zůstalo 81. A městské byty ubývají i v Králíkách. „V příštím roce máme v úmyslu prodat 41 bytových jednotek. Zároveň jsme zahájili stavební a projektové práce pro vytvoření zhruba osmi bytových jednotek v centru města,“ upřesňuje starosta Václav Kubín. Město rovněž zvažuje výstavbu nebo podporu výstavby nových bytů. Bude záležet na dotačních možnostech nebo zájmu developerů.

Výstavbu nových bytů zvažují rovněž v Litomyšli. „Chtěli bychom jít cestou Vídně a bytový fond zvětšovat, abychom nabídli občanům dostupné bydlení. V srpnu představíme plány na novou developerskou výstavbu. Pokud dojde k realizaci, město počítá s tím, že by město rádo několik nových bytů odkoupilo,“ nastínil plány litomyšlské radnice mluvčí Michele Vojáček.