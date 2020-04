Města v Pardubickém kraji se připravují i na možnost, že by musela „ubytovat“ lidi v karanténě nebo nakažené nemocí covid-19. Radní hledají vhodné objekty.

V Pardubicích pro tyto účely magistrát vyčlenil opuštěný dům u nádraží. Klasická bytovka se proměnila v azyl pro bezdomovce, osoby v karanténě nebo lidi, kteří čekají na výsledky testů na koronavirus. „Jedná se o bytový dům se třemi vchody. V každém vchodu je k dispozici dvanáct bytů. V karanténě tam byli dva lidé, jeden ale v týdnu odešel. Na výsledky v domě čekali asi čtyři lidé,“ uvedl mluvčí magistrátu Radim Jelínek. Do domu mohou přijít i lidé v karanténě, kteří budou vykázáni z domova kvůli domácímu násilí.

Jeden objekt a zásobu ochranných pomůcek už mají připravenou ve Svitavách. „Jednali jsme s vedením Pardubického kraje a hledali jsme vhodné prostory. Našli jsme jeden objekt, kde jsme vymysleli systém ubytování pro nemocné osoby a pro lidi v karanténě, aby se nepotkávali. Máme už vymyšlený dovoz jídla, dezinfekce, všechno je připravené a máme i zásoby ochranných pomůcek. Kapacita objektu je v první fázi asi pro 10 karanténních a 10 nemocných osob,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

O dvou domech vhodných pro karanténu lidí budou jednat v úterý radní v Litomyšli. „Máme vytipované dva objekty ve vlastnictví města. Kapacita je asi deset míst. Vedla nás k tomu jednání mezi starosty a panem hejtmanem, kdy jsme byli požádáni, abychom se na takovou situaci připravili. Mohlo by se jednat jak o karanténu například bezdomovců, tak lidí, kteří se vrátí z ciziny a měli by bydlet u starších rodičů, což by znamenalo riziko. Obrátili by se na město, protože hotely a ubytovny jsou zavřené. V tomto případě by ale bylo ubytování za úplatu,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.

Pandemický plán

V objektech, které vybrala města v kraji, budou ubytováni lidé v karanténě a případně s lehkým průběhem nemoci. Ostatní pacienti samozřejmě zamíří do nemocnic v Pardubickém kraji. „Máme zpracovaný pandemický plán, v němž se počítá s postupnou úpravou lůžek a změnou charakteru provozu pro jednotlivé nemocnice a jejich konkrétní oddělení. Nyní jsme ve fázi soustředění pacientů s onemocněním covid-19, kteří vyžadují hospitalizaci, na infekční oddělení Pardubické nemocnice, které bylo prostorově rozšířeno a posíleno personálem z jiných oddělení,“ informovala mluvčí nemocnic Kateřina Semrádová.

Pokud by v Pardubické nemocnici došlo k úplnému obsazení lůžek s umělou plicní ventilací, budou další pacienti soustřeďováni do Orlickoústecké nemocnice a následně i do dalších zařízení v kraji.