/ANKETA/ Vláda sama váhá, tváří v tvář jen pomalu klesajícím číslům epidemie koronaviru, jestli se má v pondělí uvolnit větší část opatření, tedy otevřít obchody, restaurace, kadeřnictví a další služby, stejně jako zbývající ročníky základních a středních škol.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Co si myslíte vy, čtenáři? Je na to už pravý čas, nebo by takové rozvolnění bylo moc rychlé a riskantní?