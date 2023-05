/FOTO, VIDEO/ Jakoby se stal zázrak. Marie Lizánková, která, když se v pátek 28. dubna dožila 106 let, pookřála při vzpomínce na prožitá sokolská léta. Úctyhodný věk působí mnohdy své: jubilantka si ráda pospí, ale při oslavě v Domově seniorů v Heřmanově Městci u Bažantnice se jí oči rozsvítily a ústa promluvila. Skvělý nápad pozvat zástupkyni Tělovýchovné jednoty Sokol z Pardubic Vendulku Jozífovou se zúročil na sto procent.

Jubilantka 28. dubna oslavila 106. narozeniny | Video: Romana Netolická

Osmasedmdesátiletá Vendulka Jozífová přijela oděná v sokolském kroji, a to zapůsobilo. "My jsme si říkali, že senioři rádi vzpomínají na své mládí, a tak jsme kontaktovali organizaci Sokol a požádali o vyslání jejího zástupce. Opravdu jsme všichni rádi, jak paní Lizánková zareagovala. Bylo vidět, jak je šťastná a o to nám šlo," řekla ředitelka domova Eva Kunátová Holečková.

"My si říkáme sestro a bratře, takže my jsme sestry," oslovila Marii Vendulka Jozífová a dočkala se přitakání doprovázeného úsměvem. Tím jubilantka nešetřila, což pozvané klienty a ošetřovatelky nesmírně potěšilo.

Renomovaný místní fotograf Jan Kočičák Kočí přinesl oslavenkyni svou zarámovanou fotografii, na které Marie Lizánková drží v ruce svůj portrét z mládí. Okamžitě na dárek zareagovala a ukázala na snímek z doby, kdy jí bylo kolem třiceti let. Když se jí jedna z ošetřovatelek zeptala, kdo je ta starší žena, neměla tušení. Ale když se to dozvěděla, pronesla lakonicky: "To není možné! Nojo, už jsem starožitnost."

Oslava 106. narozenin ženy, která žila ve Starých Čívicích na Pardubicku, byla veselá. Nad dortem, který paní Marie společně s ředitelkou Evou Kunátovou Holečkovou rozkrojila, zazněla zdravice "mnoga ljeta" a zacinkaly sklenky se sektem.

Podle seznamu Správy sociálního zabezpečení v prosinci loňského roku v Pardubickém kraji žily dvě ženy ve věku 106 let. "Budeme rádi, když se dozvíme o druhé dlouhověké ženě," vyzvala veřejnost sociální pracovnice domova Lenka Kellerová.

Doposud "vedla" v kraji Lidmila Junková z Letohradu na Orlickoústecku, která byla zároveň nejstarším člověkem v České republice. "Bohužel zemřela v loňském roce," potvrdil Deníku starosta města Petr Fiala. Lidmila Junková se dožila úctyhodných 109 let, a tak má Marie Lizánková ještě co dohánět.

