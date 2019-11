„Být tátou je mnohem víc než být předsedou! Svým dětem chci věnovat maximum času, být jim nablízku v této pro nás nelehké životní situaci,“ uvedl v úterý odpoledne Marek Výborný, který je otcem tří dětí.

Skončit po osmi měsících v čele lidové strany se její předseda rozhodl necelé dva měsíce od náhlého úmrtí manželky Markéty.

„V uplynulých padesáti dnech jsem naplno zažíval, jaké to je být naplno tátou tří dětí a zároveň předsedou parlamentní strany. I ten nejlepší manažer by si na tomto úkolu vylámal zuby. V čele KDU-ČSL musí stát někdo, kdo se politice pro rodiče a rodiny bude věnovat naplno. A to já v tuto chvíli nejsem,“ vysvětluje.

Svým rozhodnutím si Marek Výborný vysloužil mimořádný respekt nejen uvnitř lidové strany, ale napříč celým politickým spektrem. Deník položil Marku Výbornému v souvislosti s tím několik otázek.

Předseda KDU-ČSL, třiačtyřicetiletý Marek Výborný je členem strany od roku 2005. O rok později byl poprvé zvolen do zastupitelstva Heřmanova Městce, mandát později, naposledy vloni, opakovaně obhájil. Poslancem se stal po posledních volbách na podzim roku 2017.

Stahujete se z čela strany, zvažujete, že byste zůstal v širším vedení nebo budete pro KDU-ČSL pracovat už jen jako řadový člen?

To, co říkám, myslím vážně. Rodič je pro mě víc než politik a rodina víc než politika. Nedovedu si představit, že bych zůstal součástí vedení, například jako místopředseda, tím by se pro mě nic nezměnilo. Teď bojuji s časem, který musím věnovat dětem. Jsem připraven, pokud to vůbec půjde, což uvidím v řádu příštích týdnů a měsíců, se zodpovědností vykonávat práci poslance. Pokud jde o vnitrostranické věci, tak budu v rámci možností komunikovat s našimi členy, ale nejsem schopen nést odpovědnost ani v rámci užšího vedení KDU-ČSL.

Naznačil jste, že budete možná zvažovat omezení práce poslance, zvažujete, že byste byl více veřejně činný v Heřmanově Městci nebo Pardubickém kraji?

Ne, určitě ne. Svým krokem si nebuduji žádný další politický příběh na komunální nebo krajské úrovni. Koalice pro Pardubický kraj má už uzavřenou kandidátku pro příští krajské volby, je schválená. Jsou tam kvalitní kandidáti, věřím, že má velkou šanci na úspěch. Kandidátku maximálně podpořím, ale nikoliv jako její součást.

Jsem zastupitelem Heřmanova Městce a tím zůstávám, na tom nechci nic měnit a věřím, že několik jednání jsem schopen zvládnout. V Heřmanově Městci žiji a možná tam budu trávit o něco víc času, než v posledním půl roce. Samozřejmě mi velmi záleží na tom, jak naše město vypadá a jako součást radniční koalice tomu chci být nápomocen.

Přemýšlíte o tom, že byste se vrátil ke své původní profesi. Před vstupem do celostátní politiky jste byl ředitelem gymnázia v Pardubicích?

Je to do budoucna jedna z variant, pokud bych úplně skončil v politice, tak bych se pravděpodobně vrátil do školství. Katedra, škola a studenti to jsou moje srdeční záležitosti, nikdy jsem to neříkal jako frázi. Vzdělávání je se mnou spjaté. Považuji to za povolání, kterému jsem se nějakou dobu věnoval a myslím, že se k tomu někdy vrátím, ale kdy to bude a za jakých okolností, to teď vůbec netuším a není to, nad čím bych teď přemýšlel.