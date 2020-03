Přitom bylo v minulých letech běžné, že v Hlinsku se lyžovalo do svátku Josefa, tedy do 19. března.

„Provoz letos trval 57 dní. Průměr za patnáct roků je 88 dní, tedy tato sezóna byla o třetinu kratší, než je průměr. Budeme rádi, že poplatíme mzdy a náklady a potom budeme věřit, že to příští rok napraví,“ řekl včera jednatel Ski klubu Hlinsko Robert Vokáč, který pamatuje sezóny trvající i 109 dnů.

Vyznavači sjezdového lyžování se ale mohou vydat třeba do Orlických hor. Skiareál Větrný vrch na Dolní Moravě má sice po oblevě omezený provoz, ale funguje dál. „Jezdíme jen do dvou třetin svahu. Oteplilo se a v pondělí a úterý pršelo, horní část kopce není v kondici a musíme ho co nejvíce šetřit. Omezení ale návštěvníkům kompenzujeme patnáctiprocentní slevou,“ uvedla Daniela Brlková z dolnomoravského ski areálu.

Provoz na Větrném vrchu plánují do 14. března, kdy letošní nevalnou sezónu ukončí.