Lůžek pro lidi s Alzheimerem je málo, vzniknou nová

Každý někdy někam založí peněženku nebo klíče. Pokud však člověk třeba žehličku dá do ledničky nebo hodinky do cukřenky, musí zpozornět. Možná trpí Alzheimerovou chorobou. A to je diagnóza, kterou si nikdo vyslechnout nechce. Onemocnění je nevyléčitelné a přináší zátěž psychickou i finanční – především pro rodinu pacienta.

Kapacita v domovech se zvláštním režimem, které jsou určeny právě pro osoby s demencemi, je však poměrně nízká. Z dat České alzheimerovské společnosti vyplývá, že v roce 2015 žilo v Pardubickém kraji 7829 lidí s demencí. V krajské síti sociálních služeb bylo loni 1836 lůžek v domovech pro seniory a 511 lůžek v domovech se zvláštním režimem. Do statistiky nejsou zahrnuta soukromá zařízení, kde by celkem mělo být více než 800 dalších lůžek. Někteří pacienti se léčí ambulantně, jiní vůbec. I tak ale poptávka po lůžkách výrazně převyšuje nabídku. „Průměrná čekací doba od podání žádosti do uzavření smlouvy je v domovech se zvláštním režimem 478 dní,“ řekla mluvčí kraje Zuzana Nováková. Polovina žadatelů se do domova dostane nejpozději za 180 dní. „Vždy je třeba brát v úvahu míru potřebné péče a nepříznivou sociální situaci konkrétního žadatele,“ dodala Nováková. Na území kraje se podle databáze služeb České alzheimerovské společnosti nachází dvanáct domovů se zvláštním režimem. Některé ovšem nabízejí jen lehce přes dvacet lůžek. Lidé s Alzheimerovou chorobou tak bývají umísťováni i v klasických domovech. Podle průzkumu firmy SeneCura však jen ve spádovém regionu Pardubic chybí 1500 lůžek pro seniory. Příznaky nemoci

1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

2. Problémy s vykonáním běžných činností

3. Problémy s řečí

4. Časová a místní dezorientace

5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek

6. Problémy s abstraktním myšlením

7. Zakládání věcí na nesprávné místo

8. Změny v náladě nebo chování

9. Změny osobnosti

10. Ztráta iniciativy



Zdroj: Dopis České alzheimerovské společnosti č. 9 Nové centrum V krajském městě nyní nově vzniká Alzheimercentrum, které má nabídnout až 170 lůžek. Klienti budou mít k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Součástí komplexu budou terapeutické místnosti, jídelna s plně vybavenou kuchyní, tělocvična, společenské místnosti a zahrada. Přímo v objektu bude klientům k dispozici praktický lékař. Centrum bude mít vlastní parkoviště. Hotovo by mělo být do července příštího roku. „Jedná se o standardní sociální služby zaměřené na osoby, které mají Alzheimerovu chorobu. Částečně se počítá i s lidmi, kteří mají Parkinsonovu chorobu. Jde o zabezpečení určité kvality života i pro ty, kteří kvůli svému onemocnění už nejsou schopní se o sebe postarat. Centrum bude v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce,“ popsal za Alzheimercentrum Jiří Martinák. Porodnice na odstřel? Leda Svitavy nebo Chrudim Přečíst článek › Nepamatují si dnešek Péče o lidi s demencí je specifická. „Už v prvních fázích choroby, i když jsou fyzicky jinak zdraví a jsou schopni všech běžných úkonů, jim mozek bohužel funguje odlišným způsobem. Krátkodobá paměť jim neslouží, nepamatují si záležitosti dnešního dne, ale perfektně si pamatují dobu před 30 lety. Podle toho se i chovají. Mají pocit, že musí ráno vstát a jít do práce, i když už 20 let nikde nepracují. Později už jsou třeba upoutáni na invalidní vozík. Péče musí být zaměřena tímto způsobem,“ doplnil Martinák. Jakou částku budou muset pacienti nebo jejich rodinní příslušníci za pobyt v centru platit, zatím podle Martináka nelze určit. Zpravidla se přitom jedná o nemalé částky. Například v Domově u fontány v Přelouči, největším krajském zařízení tohoto typu, vyjde ubytování minimálně na 11 255 korun měsíčně, k tomu se připočítává příspěvek na péči podle stupně závislosti, nejméně je to 880 korun za měsíc.

Autor: Lenka Štěpánková