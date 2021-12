Bezděkov je malá vesnice, kde žije 317 obyvatel. Z nich je naočkovaných alespoň první dávkou 208 obyvatel starších 16 let. Zatím 46 občanů vesnice nad 16 let je neočkovaných.

„Já doufám, že to je tím, že mají lidi rozum. Já se s potřebou očkování ztotožňuji,“ uvedl starosta obce Jaroslav Mudruňka. Ten si nechal píchnout injekci hned na jaře. Jeho motivace byla jasná. „Když už by mě nemoc zasáhla, tak její průběh bude mírnější,“ vysvětlil.

Paradoxní je, že v obci není ani možnost se nechat očkovat. Není tu praktický lékař ani sem nezavítalo mobilní očkovací centrum. „My doktora nemáme a očkovací autobus se nám vyhnul. Ale lidé si místa očkování našli iniciativně sami,“ zdůraznil starosta.

Ani zde neprobíhala žádná speciální kampaň, která by lidi motivovala k očkování. „Jen jsme vyvěsili leták, který nám přišel z krajského úřadu, který poukazoval na to, že očkování by bylo dobré,“ uvedl starosta Bezděkova.

V rámci celého Pardubického kraje je proočkovaných 59,5 % obyvatel.

Obyvatelé vesnice, kteří se rozhodli očkovat, často zmiňovali, že je přesvědčili odborníci.

„Myslím si, že to je správné, protože jinak se té epidemie nezbavíme. Sledovala jsem v médiích debaty odborníků a přesvědčily mě spíše odborné názory. Rozhodně nevěřím výmyslům, že jsme si nechali něco naočkovat a nyní nás budou sledovat a podobné nesmysly,“ uvedla zastupitelka obce Ivana Mudruňková.

Například Vítězslav Klika se nechal očkovat kvůli zaměstnání, ve kterém často cestuje a jsou různé restrikce na zahraničním trhu a při pořizování letenek. „Osobně jsem se s covidem nesetkal, ale měli ho kolegové v práci a jeden známý byl na jaře měsíc a půl v umělém spánku a ten to měl opravdu za vteřinu dvanáct,“ uvedl obyvatel Bezděkova.

Ten si myslí, že vysoká míra proočkovanosti v obci souvisí s vyšším počtem starších obyvatel. „Pro ně je to jednoznačné, tam se o tom nedá vůbec přemýšlet, jestli ano nebo ne,“ dodal.

Někteří neočkovaní, kterých je zatím v obci 46, se pro vakcínu nerozhodli, protože jí moc nevěří a přijde jim až moc rychle vytvořená.

V rámci obce ale žádný tlak nebo komplikace nepociťují, dle slov jednoho z obyvatel se navzájem všichni respektují. „Já tomu nevěřím. Nikdo z odborníků nedokáže říct, co s člověkem vakcína udělá třeba za pět let,“ popsal své obavy muž z Bezděkova, který si nepřál zveřejnit jméno.

A jak je to s nakaženými v obci? „Poslední číslo, které jsem viděl, bylo koncem minulého týdne, že máme 4 případy. Jsme na tom výborně,“ dodal starosta Jaroslav Mudruňka s tím, že vždy se počet pozitivně testovaných na covid-19 v obci pohyboval kolem 4 případů.

Na opačné straně spektra v rámci okresu Pardubice jsou Selmice, kde je proočkovaných pouze 29,5 % obyvatelstva na 16 let.

Ze 169 obyvatel je v obci neočkovaných 119 osob a pouze 30 se nechalo očkovat.