Možnost aktivně se podílet na zlepšení veřejného prostoru a života ve městě mají lidí do konce měsíce.

„Participativní rozpočet byl spuštěn v květnu a do poloviny července bylo podáno osm návrhů na projekty. Do hlasování, které se uskuteční v listopadu, prozatím postoupily čtyři projekty,“ potvrzují Tereza Juřinová a Veronika Žáková z lanškrounského městského úřadu.

Projekty celkem za 800 tisíc jsou zaměřeny například na vybudování venkovního fitness určeného pro všechny generace. Uvažovaná lokalita na sídlišti Dvorské lány se nachází nedaleko domova pro seniory. Další záměr předpokládá na osmi až deseti nejméně bezpečných místech ve městě vybudování bezbariérových nájezdů na chodníky. Třetí projekt počítá se zřízením odpočinkového místa při pěší cestě na okraji města a čtvrtý s vybudování hřiště na petanque.

Částka, kterou by si v součtu vyžádala realizace prozatím odsouhlasených projektů, už nyní dosahuje celkové výše prostředků vyčleněných na participativní rozpočet z městské kasy. V souhrnném objemu rozpočtu jde zhruba o půl procenta.

Představení projektů v rámci participativního rozpočtu mají za sebou rovněž obyvatelé místních částí Moravské Třebové. „V průběhu září budou návrhy vyhodnoceny a občané místních částí budou sami hlasovat o tom, který projekt bude podpořen a realizován. Pokud se participativní rozpočet osvědčí, budeme celý projekt opakovat i v příštím roce,“ přiblížil místostarosta Miloš Mička.

Moravskotřebovská radnice přistoupila k participativnímu rozpočtu jinak, než v Lanškrouně. Každá ze tří místních částí má k dispozici 100 tisíc.

Lanškroun a Moravská Třebová nabízejí svým občanů možnost přímo se podílet na vynaložení části finančních prostředků z rozpočtu letos poprvé. Už osm let funguje participativní rozpočet v Ústí nad Orlicí.

Další města v Pardubickém kraji zavedení participativních rozpočtů zvažují. Holice přizvou občany k rozhodování o rozpočtových výdajích už v příštím roce. Podobně uvažují radní v Litomyšli, konkrétní termín zatím nemají.

A rozhodnutí jsou i v Chrudimi nebo Chocni. „Na koaličním jednání jsme možnost zřízení určité částky z rozpočtu probírali,“ potvrdil choceňský radní Jan Pažin. Bližší termín ale dosud nepadl. V Přelouči chtějí začít u dětí. „Žáci navrhnou úpravy veřejných prostranství ve městě. Návrhy projektů chceme vyhodnotit a nejkvalitnější realizovat. Předpokládáme částku do 100 tisíc korun,“ potvrdila starostka Irena Burešová.

Zavedení participativních rozpočtů nevylučují ve Svitavách, Žamberku nebo Králíkách. „Předpokládám, že do budoucna tuto možnost budeme využívat, nicméně je to třeba připravit a získat zkušenosti z obcí, kde to již mají zavedeno,“ nastínil králický starosta Václav Kubín.

Naopak v Pardubicích, Poličce nebo Vysokém Mýtě se lidé možnosti ovlivnit, kam půjdou veřejné prostředky asi hned tak nedočkají. „Město participativní rozpočet nemá a v současné době o něm neuvažuje. V rámci uplatňování principů otevřené radnice se dlouhodobě zaměřujeme na zapojení veřejnosti do rozhodování formou anket a setkání nad přípravou koncepčních studií celých území i konkrétních projektů,“ uvedla vysokomýtská mluvčí Marie Lněničková.