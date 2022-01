V první vlně covidu se lidé báli chodit ven, natož do nemocnice. Teď nemohou především z důvodu, že jsou nemocní, nebo v karanténě, “Proto se snažíme dárce motivovat, aby krve bylo v nemocnicích dostatek. Neustále prezentujeme výhody darování. Jednou z výhod je i ta skutečnost, že návštěva transfúzní stanice je pro dárce takovou pravidelnou zdravotní kontrolou,” doplnila Mojžíšová.

Dle mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřiny Semrádové se dárci současné situaci přizpůsobují. „Navzdory nynější nepříznivé epidemiologické situaci velmi vstřícně reagují i stávající dárci a v případě potřeby dorazí k odběrům. Zájem je stabilní i mezi prvodárci,“ popsala situaci Semrádová.

Jedním z dárců je Tomáš Kopecký, který měl loni kvůli covidu vynucenou pauzu. „Už dlouhou dobu daruji bezplatně jenom plasmu v nemocnici. Je to z toho důvodu, že mé krevní skupiny mají nejspíš dostatek, takže ani nevypisují termíny v rezervačním systému,“ sdělil Kopecký.

„Poprvé jsem krev daroval v 18 letech, protože mi to přišlo přirozené. Mě to prakticky neomezí a někomu to může zachránit život,“ vysvětlil Kopecký motivaci k dárcovství.

Je to podobné jako dříve

Strach z darování v krajských nemocnicích nevnímají. „Osvědčil se zavedený postup, kdy si transfuzní oddělení sama kontaktují zájemce o darování krve a společně se domlouvají na termínu odběru. Dárci pak přicházejí na konkrétní čas, takže se i předchází riziku případných front,“ doplnila Semrádová.

Pro odložení darování je ale i mnoho jiných důvodů než covid. Své o tom ví vysokoškolačka Daniela Hojková. „Poslední rok jsem bohužel musela vynechat. Loni na jaře jsem nemohla kvůli piercingu, přes léto se objevilo pár klíšťat, kvůli kterým jsem to musela odložit a pak jsem nenašla volný termín na darování,“ uvedla.

V darování vidí velký smysl. „Darovat krev jsem se rozhodla, protože mi to přijde správné. Každý, kdo může, by měl darovat. Nám to neuškodí a jiným to může zachránit život,“ vysvětlila Hojková.

I přes zhoršené možnosti darování však přibývá mnoho prvodárců. Klub dárců v Pardubickém kraji jich v loňském roce evidoval desítky.

Na poprvé doprovod

S prvním darováním si lidé často nejsou jistí, protože neví, co je bude čekat. S tím se jim snaží Klub dárců krve v Pardubickém kraji pomoci. „Prvodárcům nabízíme službu doprovodu na první odběr, což si velmi chválí a sklízíme s tím úspěchy. Domluvíme se, vezmeme je s sebou, ukážeme jim, kam mají jít, vysvětlíme, jak odběr probíhá a že se ničeho nemusí bát. Je pro nás důležité, aby se tam poprvé cítili dobře,“ popsala Mojžíšová.

Někdy doprovází i zájemce z firem v kraji. V minulém roce klub například uspořádal akci se zaměstnanci firmy Foxconn v Pardubicích. „Podpora ze strany zaměstnavatele je také velmi důležitá, naštěstí těch odpovědných firem, které dárce ve svých řadách podporují, stále přibývá. Je to taková forma teambuildingu a dobrého skutku zároveň,“ konstatovala Mojžíšová.

Klub využívá pouze neplacené darování v nemocnicích. „Krev nebo plazmu darujeme pouze v nemocnicích, protože se pyšníme tím, že jsme bezpříspěvkoví dárci. Nebereme za to peníze. Dárci dostanou na transfúzní stanici občerstvení. Někde stravenku na drobný nákup, bezplatné parkování v nemocnici,” řekla předsedkyně klubu.

Dle Mojžíšové mohou v Pardubicích dárci po 40. odběru využívat bezplatný tarif v MHD. Každý bezpříspěvkový dárce si také může za jeden odběr odečíst ze základu daně tři tisíce korun a využít na odběr den placeného volna.

Pro ni samotnou bylo rozhodnutí darovat krev přirozenou volbou. Od dětství totiž často doprovázela na odběry své rodiče. „V 18 letech mi to přišlo tak automatické jako udělat si řidičák. Je to u nás v rodině taková tradice a už i mne někdy doprovází moje malá dcerka. Je to pro mě přirozená potřeba pomáhat druhým, když jsem zdravá a krev se mi za pár týdnů obnoví. Jsem za to ráda a na darování se vždy těším,“ vysvětlila Mojžíšová své rozhodnutí.

Dárcem krve se může stát každý člověk dlouhodobě žijící v ČR ve věku 18 až 65 let, vážící minimálně 50 kilogramů, který neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by jeho odběr ohrozil jeho zdraví nebo zdraví případného příjemce. Dárcovství krve je v nemocnicích bezplatné. Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény. Při lehkém průběhu covidu je možné na odběr přijít po šesti týdnech. Lepší je ale dopředu se informovat v nemocnici.



Podrobné informace k darování v nemocnicích v kraji jsou na stránkách: pardubice.nempk.cz/kliniky-a-pracoviste/transfuzni/darci-krve-odberove-centrum