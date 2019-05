Potíže letišti působí především uzemnění Boeingů 737 MAX. Kvůli tomu od července končí linka z Pardubic na londýnské letiště Stansted, irská nízkonákladová společnost Ryanair bude z východních Čech létat už jen dvakrát týdně do španělského Alicante.

Jiný dopravce?

První zprávy od Ryanairu hovořily o tom, že by se linka měla od zimního letového řádu do Pardubic vrátit. Letenky ovšem na stránkách aerolinky v prodeji nejsou a na letišti tak s návratem letů do Londýna příliš nepočítají. „Zatím nepočítáme, že by Ryanair linku od října obnovil. Tato trasa je ovšem marketingově připravená, proto jí chceme nabídnout jinému dopravci,“ konstatovala Šmejkalová.

V ohrožení byla kvůli problémům nových boeingů i letní sezona. Většinu charterových letů do dovolenkových destinací totiž z Pardubic operovala společnost Smartwings, která má „Maxy“ ve své flotile. „Zůstala nám od nich jen linka do Podgorici. Okamžitě jsme proto začali cestovním kancelářím rozesílat kontakty na bulharské, turecké a řecké charterové dopravce. Nejistota ohledně letů dopadla ale i na cestující, kteří teď méně objednávají letecké zájezdy. Cestovní kanceláře proto nevyužijí všechny kapacity, které jim letiště nabízí,“ poznamenala Šmejkalová.

Zachovány tak zůstanou letní lety do Burgasu nebo Antalye, létat se z Pardubic pravděpodobně nebude na Rhodos či do Heraklionu.

Letiště se také musí vyrovnat se ztrátou pravidelných linek do Ruska. Ty z Pardubic „vyhnala“ loňská dvouměsíční uzavírka. „Obchodně nás to poznamenalo, protože část ruské klientely se přesunula do Prahy,“ uvedla ředitelka letiště.

„Oprava byla nezbytná, zatím se neobjevily žádné problémy. Snažíme se udržovat infrastrukturu pro civilní i vojenskou část letiště,“ řekl velitel vojenské části pardubického letiště Peter Hatala.

Vedení letiště se ale snaží, aby k návratu pravidelných linek do Ruska došlo už od zimního letového řádu. „Jednáme se třemi dopravci, a to jak z rusky mluvících zemí, tak i o jedné ‚letní‘ destinaci,“ řekla Šmejkalová.

S dalšími třemi dopravci pak letiště vyjednává o nových linkách od roku 2020.

„Pokud to dobře dopadne a podaří se nám překonat tento složitý rok, tak ten příští by mohl být úspěšnější než rok 2018, kdy jsme přepravili 148 tisíc cestujících,“ nechala se slyšet Šmejkalová.

V Pardubicích investovali velké peníze do nového terminálu pro 250 tisíc cestujících. „Investice bývá zpochybňována, ale já věřím, že čas ukáže, že postavit terminál byl správný krok,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Kraj je třetinovým akcionářem letiště, další dvě třetiny akcií vlastní město Pardubice. „Perspektiva letiště je velká. Terminál jsme dostavěli teprve nedávno, odezva od leteckých dopravců chvíli trvá,“ podotkl náměstek primátora Jan Mazuch.

Na letišti mají pro letošní rok zpracované čtyři varianty hospodaření. Ta optimistická počítá se ztrátou 15 milionů korun. „Velkou část nákladů tvoří odpisy za terminál, což neovlivňuje cash flow (rozdíl mezi příjmy a výdaji, pozn red.) firmy,“ dodala Šmejkalová.

Větší příjmy letos očekávají od doplňkových služeb. Pro nákladní dopravu třeba bude letiště poskytovat službu kontroly zboží rentgenem. Výhledově by na letišti rádi postavili hangár pro malá letadla. „Takzvaný hangár general aviation by sloužil pro pět až šest letadel. Provozovatelé by je u nás mohli hangárovat a využívat handlingové služby,“ uvedla ředitelka letiště.

Pro cestující pak v Pardubicích přichystali drobné novinky, jako jsou nové webové stránky, dětský koutek či charge boxy pro nabíjení mobilních telefonů.