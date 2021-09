Kurzy pořádala organizace už v minulosti, a to i v okolí. Těšily se velké účasti. Oblíbenou formu prevence kriminality na orlickoústecku ale zhatil covid. “Situace v tělocvičnách je poněkud komplikovaná. Lidé se bojí chodit sportovat do kolektivu,” podotkl Kubín a zdůraznil, že při pořádání kurzů organizace dodržuje veškerá ochranná opatření.

“Nejčastějším důvodem, proč nechtějí nahlásit násilí, je ekonomická závislost na partnerovi,“ uvedl zástupce velitele Bohuslav Voleský. “Evidujeme i oznámení, kdy se ženy léčí s psychiatrickým onemocněním, ale kombinují léky s požíváním alkoholu, a tak ztrácejí poslední zbytky vůle svoji situaci řešit. Stalo se nám, že oznámení na partnera potom stahují třeba i z důvodu opravdu silného partnerova zastrašování. Pokud to trvá dlouhodobě, v takovém vztahu jen přežívají,“ doplnil.

“Ženská sebeobrana je velmi specifická. Musí být jednoduchá. Jde v ní především o co nejrychlejší zpacifikování soupeře a únik do bezpečí,“ vysvětlil hlavní trenér Jan Kubín. Při sebeobraně je zásadní využívat slabiny soupeře. Detailnější rady, jak zpacifikovat násilníka, se dozví účastníci na kurzech, které pořádá organizace Krav Maga – Kapap Bohemia. Letos proběhnou ještě třikrát. Účastnit se může úplně každý, bez ohledu věk a fyzickou zdatnost. “Držíme se hesla lépe umět a nemuset použít, než naopak. Prevence je nejdůležitější,“ řekl Kubín.

/REPORTÁŽ/ Mohly si užívat volného slunného dopoledne, místo toho se přišly “poprat“ do tělocvičny. Deset Ústečanek se v sobotu učilo bránit se při napadení.

