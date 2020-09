Krádeží se opět zabývá Policie ČR. V prvním případě, kdy šlo o lano, se viník nenašel a případ byl odložen. „Krádež záchranářské soupravy u jezu na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí šetříme. Rozsáhlé šetření po pachateli i soupravě zaměřujeme i na místa, kde by se lano s podkovou dalo zpeněžit, a to i včetně internetových bazarů. Škodu, kterou krádeží dosud neznámý pachatel způsobil, je vyčíslena na 3 tisíce korun. Daleko horší jsou možné následky tohoto protiprávního jednání,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Kolem nebezpečného jezu za ústeckým koupalištěm vede cyklostezka, je tu odpočinkové místo se sezením. Nevysedávají tu však jen cyklisté, ale i partičky mladých, kterým nic není svaté. „Schází se tam problémová mládež. S tímhle místem máme problémy opakovaně, i letos v létě se vyskytly,“ uvedl velitel Městské policie v Ústí nad Orlicí Martin Faltus.

Vandalové tu dvakrát hodili do řeky odpočinkovou lavici, krátce poté, co se vylovila, byla ve vodě zas. Poničená byla i skříňka na ukládání záchranných pomůcek a značka upozorňující na zákaz koupání. Situaci komplikuje, že jde o odlehlé místo. „Můžeme tu dělat kontrolu i třikrát za den, ale když během nich nikoho nepotkáme nebo se dotyčná skupinka chová tak, jak má, je to obtížné. Zařízení na podobných místech by měla být v provedení antivandal, aby je nikdo neodnesl, nepřemístil, nerozbil,“ dodal velitel strážníků. Předpokládá, že dýchánky u jezu skončí s chladnějším podzimním počasím.

Problém jen někde

Skříňky se záchrannou podkovou a lanem jsou instalovány u některých nebezpečných jezů. Jejich neustále doplňování po nájezdech zlodějů stojí čas a peníze. „Ničení záchranných pomůcek je obecný problém na určitých lokalitách. Například Brno Cacovice je to samé co Ústí nad Orlicí, tam se také ztrácejí neustále, zatímco na jiných jezech jako je Český Šternberk nebo Černé Budy od té doby, co se tam daly, se ještě neztratily,“ podotýká předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.

Na zimu vodáci záchranné pomůcky od jezů stahují a usazují je s novou sezonou. Zda budou opět řešit jejich ničení v Ústí nad Orlicí je těžké předjímat. „Doufejme, že v tomto směru nás čeká lepší sezona. Je to o lidech, co bychom si povídali,“ uzavírá Petr Ptáček.