Květná – Památky známé i neznámé. Léto a prázdniny, to je ideální doba na to vzít bicykl a vyrazit na výlet.

V seriálu Svitavského deníku představujeme památky a místa v několika obcích regionu, které byste na svých cestách rozhodně neměli minout. Nejsou to jenom kostely a různé památníky, vesnice skrývají mnohem více zajímavostí, než se může zdát.



Při slově Květná se mnoha lidem v zemi vybaví muniční sklad. Ano, ten na okraji obce skutečně je, ale zajímavého nabízí Květná mnohem více. A taky zážitky. Památky ve vesnici mezi Poličkou a Svitavami sice jsou, ale starosta Petr Škvařil posílá návštěvníky jinam než omrknout malby v kostele. „Jsme taková turistická a rekreační oblast. Nemáme žádnou extra významnou památku jako třeba Polička, ale zase je tu krásná krajina, což má také velkou hodnotu. A navíc jsme vyhlášená oblast houbařů a sběračů borůvek. Lidé sem jezdí až od České Třebové," říká starosta Květné u Poličky.



Kostel svatého Vavřince z přelomu 19. a 20.století je na Květnou poměrně velký, ale v minulosti tu stával menší dřevěný z roku 1350. „V obci se nachází na několika místech i boží muka, která postupně opravujeme," připomíná starosta. Ve vsi najdou návštěvníci i sloupové obrazy Jana Nepomuckého a svatého Pavla z roku 1802, které připomínají velké krupobití.



Na otázku, kam by starosta turisty poslal, má jasnou odpověď. Do Domu na půli cesty Květná Zahrada. Organizace už jedenáct let pomáhá dětem, které opustí dětské domovy. A nejen to. Opravený velký statek nabízí zajímavé prožití volného času – agroturistiku. „Dá se tam přespat, najíst, něco prožít a dozvědět se mnoho poučného o sociální práci. Lidé se tam mohou kdykoliv přijít podívat. Lze domluvit i pobyty pro větší skupiny turistů," přibližuje starosta Petr Škvařil. Květná Zahrada už ale dávno není jen dům, kde bydlí děti bez rodin. Zakladatel domu na půli cesty Ferdinand Raditsch také rozjel na statku farmu, chová zvířata, vyrábí čerstvé sýry, chce dělat domácí marmelády a džemy a do budoucna plánuje pekárnu. „Každý všední den od 7 do 18 hodin a také o víkendech nás můžete navštívit a koupit si u nás naše excelentní sýry, mléko a případně i další výrobky," informuje Ferdinand Raditsch.



Tím ovšem agroturistika v Květné nekončí. Sídlí zde totiž i největší stáj koní ve svitavském okrese. „Paní Alice Machová zde chová asi dvacet koní. Málokdo o stáji ví, ale lidé si tu mohou zajezdit na koních. Majitelka jezdí s koňmi rovněž na velké akce, Hubertovy jízdy i na Moravu do Vlčnova na Jízdu králů," říká Petr Škvařil. Kdo se bojí do sedla, toho podle starosty prý sveze další květenský koňák Ivan Coufal, ale pro změnu v bryčce. Krásu přírody si užijí zejména rodiny s dětmi v Lesní škole. Jedná se o malý naučný okruh o délce asi 300 metrů v lesíku u nádraží. Na trase se nachází šest naučných tabulí s vyobrazením a stručným popisem dvanácti druhů lesních dřevin z regionu. Květná má i tři menší rybníky.



A než z Květné odjedete, nenechte si ujít letošní novinku. Přímo v bývalé čekárně na vlakové stanici otevřel spolek Poličská lokálka malé minimuzeum, které připomíná 120 let železnice ze Svitav přes Poličku do Žďárce u Skutče. „V expozici máme pracoviště výpravčího ze železniční stanice Borová u Poličky, výdejnu jízdenek z Květné, dálnopisný přístroj T100, traťový telefon, tabuli s odjezdy vlaků pro cestující z 60. let, různé návěsti, pomůcky, cedule. Jde o sbírku zajímavých předmětů, které přibližují práci na železnici," vysvětluje Josef Vendolský ze spolku Poličská lokálka. Muzeum nemá stálou otevírací dobu. Zájemci o prohlídku se musí předem objednat po telefonu.



A zajímavost na konec. Polička založila na své nadmořské výšce festival „tři pětky". Květná má taky 555, ale tuhle nadmořskou výšku má místní hospoda.