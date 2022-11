Na pozemcích takzvaného Království perníku pod hradem Kunětická hora u Pardubic se každoročně setkávají přátelé z různých koutů České republiky, kteří spontánně podle své nálady předvádějí své řezbářské umění, například za pomoci motorové pily.

Podle organizátorů má slovo kuňkání v Království perníku mnoho významů a může označovat cokoliv. Například zazpívat si, napít se dobrého piva či ponořit se do dobrého jídla, což potvrdil Karel Janota, který bydlí ve vedlejší vesnici. „Dám si tady pivko, popovídám s řezbáři a jen tak si užívám klidu. Býval jsem lesák, takže jsem měl pilu taky v ruce každou chvíli,” řekl.

U všech čertů

Pokud byla někomu zima, mohl navštívit místní útulnu U všech čertů, kde byla možnost ochutnat místní gastronomické speciality. „Je zima, horká čokoláda bodne,” pochvalovala si jedna z maminek Lucie Charvátová.

Zároveň se lidé v útulně mohli podívat, jak místní dámy vyřezávají malé dřevěné výrobky, od lžíce na polévku až po funkční dřevěné hodiny. Výroba malého skřítka podle Nadi Vokálové zabere přibližně hodinu, když to má člověk v ruce. „My jsme v důchodu, máme času dost, uděláme toho dnes hodně, hlavně na Vánoce,” dodala Vokálová.

Návštěvníci mohli také za poplatek navštívit Muzeum perníku, které se postupně obléká do sváteční vánoční výzdoby. V kamnech Perníkářské dílny Ježibaby hořelo a praskalo dřevo, Medovému ráji dominoval betlém z perníku. Na děti čekalo Ježíškovo nebe, kde byla možnost zanechat Ježíškovi dopis s vánočním přáním. „Přání se neříká nahlas, to by se pak nesplnilo,” řekl malý Jakub.