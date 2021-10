Po zdlouhavých jednáních, která trvala řadu let, se v Zámrsku staví nový kruhový objezd. Práce na silnici začaly na začátku srpna.

/OBRAZEM/ Nebezpečná křižovatka, která v minulosti potrápila stovky řidičů denně, se přestavuje. Stavba v hodnotě téměř 60 milionů korun by měla být kompletně hotová nejpozději na konci roku. Ve fotogalerii můžete zhlédnout, jak stavba pokročila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.