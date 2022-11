"Pohřešovaného mladíka naposledy viděla jeho matka v úterý ráno kolem šesté hodiny v místě bydliště v Chocni. S kamarádem odešel na vlak a společně odjeli do Uherska. Tam měli přesednout na autobus do Chroustovic, kam chodí do školy. V Uhersku se ale jejich cesty rozešly, do školy už mladík nedojel," sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Kristián Kissel je vysoký zhruba 185 cm, má hubenou postavu, tmavé krátké vlasy a malý knír pod nosem.

Oblečen byl do tmavých riflí a tmavé bundy, měl černé botasky a černý batoh s červeným nápisem," dodala Muzikantová.

Pokud jste pohřešovaného viděli, nebo můžete policii poskytnout informace, které by přispěly k jeho nalezení, volejte na linku 158.