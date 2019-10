Nejaktivnější jsou zatím Piráti, kteří na konci září představili aspiranty na lídra a uchazeče o prvních deset míst na kandidátce. „Na krajské volby se již nyní intenzivně připravujeme. Nechceme ponechat nic náhodě,“ říká předseda krajského sdružení a jeden ze čtyř kandidátů na volebního lídra Daniel Lebduška.

Kdo bude lídrem Pirátů v krajských volbách by mělo být jasné už za měsíc. „Volební preference nám podle průzkumů stále rostou, proto věřím, že nám voliči dají mandát i na krajské úrovni. Osobně očekávám zisk nejméně osmi mandátů,“ věří Lebduška.

Velkou neznámou a překvapením krajských voleb bude nová koalice, jejíž vznik ohlásil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V posledních volbách uspěl na kandidátce sociální demokracie. „Chystáme projekt, který bude pouze o tématech dotýkajících se našeho regionu. Kandidátní listina bude složena výhradně z úspěšných komunálních politiků a osobností, které chtějí být prospěšné našemu kraji,“ naznačil Netolický.

Podrobnosti, ani konkrétní jména, která se objeví na kandidátce koaličního uskupení nesdělil, sociální demokracie však s Netolickým jako lídrem své kandidátky počítá. „Myslím, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že lídrem bude stávající hejtman Martin Netolický,“ potvrzuje předseda krajského výboru Jan Chvojka.

Aktuálně ČSSD pracuje na sestavení kandidátky. Do konce listopadu by měly proběhnout okresní konference, které navrhnou kandidáty a jejich pořadí. Definitivní podobu kandidátky schválí krajská konference, která je plánovaná na 30. listopadu. Na konferenci by rovněž mělo padnout rozhodnutí, jestli se ČSSD zúčastní voleb samostatně nebo v koalici.

„Na kandidátní listině budou i nestraníci, jako ve všech předcházejících volbách. Za všechny mohu jmenovat krajského starostu hasičů Josefa Bidmona. Pokud dopadnou vyjednávání o předvolební koalici s dalšími politickými subjekty, objeví se na společné kandidátce řada významných osobností Pardubického kraje,“ prozradil Jan Chvojka.

Kandidáty vybírá i hnutí ANO, které je nejsilnějším politickým subjektem v krajském zastupitelstvu. Jasno bude mít ale až na přelomu ledna a února příštího roku. „V tuto chvíli diskutujeme především lídra kandidátky a způsob zastoupení všech oblastí kraje na kandidátce. Nevylučuji, že se do výběru dostanou i nečleni, spolupracující odborníci. Na jména je ale velmi brzy,“ sdělila Deníku krajská manažerka Jiřina Klčová.

Naopak jasno v tom, kdo stranu povede do krajských voleb, mají čerstvě občanští demokraté. „Leaderem kandidátky zvolen stávající náměstek hejtmana Michal Kortyš,“ sdělil po pondělním sněmu předseda regionálního sdružení Radim Jirout. Kompletní kandidátka by měla být známá v prosinci.

Koalice pro Pardubický kraj se chystá do voleb ve stejném složení jako posledně. „Probíhá závěrečná fáze jednání tradičních koaličních partnerů KDU-ČSL, Nestraníků a SNK ED. Dohoda o společné kandidatuře byla uzavřena již v první polovině roku. Lídrem kandidátky bude Roman Línek,“ informoval krajský tajemník KDU-ČSL František Jelínek.

Kandidáta na lídra má rovněž KSČM. „Předpokládáme, po předběžném projednání, že do čela kandidátky bude navržen Jan Foldyna. Konečné schválení bude na krajské konferenci na konci února příštího roku,“ přiblížil tajemník krajského výboru Jiří Březina. Složení kandidátek a stanovení pořadí projednají okresní konference. Poslední proběhne 26. ledna v Chrudimi. Konečné slovo bude mít už zmíněná krajská konference.

Na krajské volby se připravují i Starostové a nezávislí. „Krajská organizace má ustanoven vyjednávací tým, který v červenci a srpnu vyjednával se zástupci demokratických stran a hnutí o možné předvolební spolupráci,“ sdělil Oldřich Koblížek. STAN na kandidátce nepočítá jen s účastí svých členů, registrovaných příznivců a podporovatelů, ale i dalších starostů a osobností z kraje.

TOP09 půjde do voleb s Východočechy. „Společně jako dvojblok jednáme se STAN a dalšími partnery,“ prozradil krajský manažer Oldřich Müller.

Šanci uspět, alespoň podle předvolebních preferencí, má i Strana přímé demokracie. Podle předsedy regionálního klubu Jiřího Kohoutka je na kandidátku ještě času dost. „Naše příprava spočívá v práci, kdy se snažíme hledat problémy našich spoluobčanů, obcí a měst v našem regionu a následně pro ně hledáme řešení. Doufáme, že to je nejlepší kampaň, alespoň pro nás, kteří nemají miliony na reklamní kampaně,“ sdělil na dotaz Deníku.