V minulých krajských volbách kandidovalo hnutí Východočeši společně s nezávislými a Patrioty. Letos na podzim se budou o křesla v krajském zastupitelstvu ucházet samostatně.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Nespojuje nás stranická knížka, ale společné názory a myšlenky,“ uvedl lídr Východočechů František Brendl (44 let), který patří mezi nejaktivnější opoziční zastupitele města Pardubice. Dvojku a trojku na kandidátce zaujaly dvě ženy. Bývalá starostka Chrasti Martina Lacmanová (49 let) a místostarostka Moravské Třebové Daniela Maixnerová (35 let). Obě dovedly své strany k vítězství v komunálních volbách v roce 2018. „Pokud si budou rozumět lidé v obcích, budeme si rozumět všichni v kraji,“ řekla Martina Lacmanová. Své zkušenosti sbírala také jako jednatelka svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko nebo jako členka rady Svazu měst a obcí ČR.