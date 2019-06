Náměstci hejtmanů a radní pro sociální péči z jednotlivých krajů jsou letos v nezáviděníhodné situaci. Vláda, která navýšila platy a příplatky v sociálních službách tento rozdíl ve státním rozpočtu nepromítla a řešení, na kterém se dohodly minulý týden ministryně Schillerová a Maláčová, je podle zodpovědných radních pouze částečnou záplatou a nechává mnoho sociálních služeb v nejistotě. Setkali se proto v Praze a vydali společné prohlášení.

Alena Schillerová. | Foto: Ministerstvo financí ČR

„Návrh řešení na první pohled vypadá, že se potřebné dvě miliardy do krajů dostanou, ale ve skutečnosti tomu tak není,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola a vysvětluje: „Z rozpočtu přijde jedna miliarda a další prostředky v hodnotě 1,5 miliardy jsou z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Ten je rozložený na tři roky a tyto finance bude možné použít nejdříve od poloviny letošního roku, a to pouze pro některé preventivní služby. Na příkladu Pardubického kraje to znamená, že nám nyní na sociální služby chybí 110 milionů korun a z první miliardy dostaneme 53,7 milionu a z OPZ můžeme pro letošní rok získat maximálně 17 milionů korun. Stále nám tedy bude chybět téměř 40 milionů korun, a to především pro pobytové služby.“