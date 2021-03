„Registrační systém neumožňuje přihlašování skupin, které nutně potřebujeme naočkovat. Žádali jsme, aby byly do systému postupně dodávány další skupiny obyvatel, nejenom podle věkového kritéria, ale i podle profesí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Naočkováni by tak měli být pracovníci patřící do kritické infrastruktury státu, jako jsou zaměstnanci veřejné dopravy, elektráren, tepláren, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod, bez kterých se každodenní život v kraji jednoduše neobejde.

Přednostně byli během ledna naočkováni i lékaři a zdravotníci v nemocnicích a u záchranné služby. Celkem bylo aplikováno bezmála pět tisíc dávek. Dalších 2200 vakcín šlo do ambulantního sektoru. Proočkovanost zdravotníků, kteří projevili zájema jejichž zdravotní stav vakcinaci umožňoval, je tak podle hejtmana téměř stoprocentní.

Zmapovali zájem učitelů

Aktuálně se kraj chystá do očkování zahrnout zaměstnance škol a školských zařízení. V uplynulých dnech si krajská samospráva zmapovala, jaký je mezi učiteli i nepedagogickými pracovníky o vakcinaci zájem.

„Podle prvních dotazníků, které se nám vrací, to zatím vypadá na dvoutřetinový zájem. V Pardubickém kraji je ve všech školách a školských zařízeních zhruba 15 tisíc zaměstnanců. Je tu tedy přibližně 10 tisíc potenciálních zájemců o očkování,“ uvedl vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

Do prioritní skupiny patří rovněž zaměstnanci mateřských škol, speciálních a speciálně pedagogických center, diagnostických ústavů, dětských domovů a výchovných ústavů. „Strategie původně počítala s vakcinací pouze u pedagogických pracovníků, při návratu všech lidí do škol by to však nebylo dostačující. Kromě učitelů se tak budou moci k očkování registrovat například vychovatelé, kuchařky nebo školníci,“ upřesnil mluvčí kraje Dominik Barták. O tom, kdo konkrétně dávku vakcíny dostane, rozhodují ředitelé škol.

V Pardubickém kraji je aktuálně vyočkováno přes 23 tisíc dávek. Do očkování se od tohoto týdne zapojily i dvě stovky praktických lékařů. V pondělí dostali první várku vakcín. Postupně by měli začít oslovovat svoje pacienty, kteří spadají do skupin, které mají na vakcinaci nárok. Téměř u konce je očkování seniorů starších osmdesáti let, kteří projevili o ochranu vakcínou zájem. A rozbíhá se očkování lidí nad 70 let.

„Do této skupiny spadá přibližně 70 až 80 tisíc lidí, kteří se mohou od pondělí registrovat přes rezervační systém. Předpokládáme, že pro ně budou volné termíny ve čtyřech očkovacích centrech v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. V Pardubicích bude dokončeno očkování skupiny 80+ a zdravotníků, kteří postupně docházejí na druhé termíny očkování,“ uvedl Netolický.

V Pardubickém kraji bylo pět očkovacích center – v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli. Minulý týden k nim přibylo šesté na Seči, které má k dispozici 500 dávek vakcíny Astra Zeneca.