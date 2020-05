Poslední roky Česko sužují teplá léta, lidi to o to více táhne k vodě a spousta z nich zavítá na městské koupaliště. Epidemie koronaviru by však mohla jejich plány pozměnit. Samotní provozovatelé plováren totiž ještě nevědí, kdy nebo za jakých podmínek budou moci areály otevřít.

Přesto se připravují tak jako každý rok, aby mohli s prvními teplými dny bránu odemknout. „Přípravu musíme zahájit vždy dva měsíce dopředu, což znamená, že nemůžeme vyčkávat a průběžně se připravujeme i letos. Ale jestli a kdy koupaliště otevřeme, bude záležet na nařízení vlády,“ přiblížila provozovatelka Koupaliště Cihelna Pardubice Veronika Ministrová.

JSOU PŘIPRAVENI

Podle Ministerstva zdravotnictví by se měla koupaliště otevřít pravděpodobně v červnu, vše ale ukáže vývoj epidemiologické situace. Provozovatelé tak doufají, že zatím spadají do vlny uvolňování opatření, která se má uskutečnit 8. června.

Chrudimská plovárna běžně otevírá jako jedna z prvních v regionu už poslední květnový víkend , letos ale bude muset zahájení sezony odložit. „Máme nachystanou vodu, posekáno, máme nové žlábky kolem bazénů, chlapi vyměnili trubku, která prosakovala, a podobně. Intenzivně se tedy připravujeme,“ upřesnil ředitel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Marousek. I on doufá, že budou moci začátkem června otevřít.

„Jen se klepu, aby to neomezili počtem,“ dodal Marousek. Provozovatelé nevědí, jak by situaci, kdy by do areálu smělo vstoupit jen několik lidí, řešili. „Pokud by se omezoval počet osob, uvidíme, jestli kapacita bude dostatečná pro to, aby to nebyl ztrátový provoz. Je otázka, jak bychom to dělali, jak bychom jedněm řekli, že už tam ten den nesmějí,“ řekla Ministrová.

K BAZÉNU S ROUŠKOU

Další otazník visí nad rouškami, návštěvníci by je totiž měli nosit i na plovárně. „Bude pravděpodobně třeba nosit roušku mimo bazén za předpokladu pohybu ve skupině více lidí, pokud se nejedná o jednu domácnost. Přesné podmínky budou teprve stanoveny na základě epidemiologické situace,“ informoval mluvčí ministerstva Martin Novotný.

Provozovatelé si ale nedokáží představit, jak to bude proveditelné, kde si budou lidé roušky nechávat, když půjdou do bazénu, nebo jak se zakrytým obličejem vydrží ve vysokých teplotách. Po internetu navíc už několik týdnů kolují vtipné obrázky dámských trojdílných plavek, které jsou složené z kalhotek, podprsenky a roušky.

„Nedokážu si představit, jak tam budou lidé chodit v plavkách a v rouškách, to je do nebe volající,“ okomentoval to Marousek.

NÁHRADA CHORVATSKA

Provozovatelé ale věří, že kvůli omezené možnosti vyjet do zahraničí, si cestu na koupaliště najde více lidí a dopady na návštěvnost budou spíše pozitivní. „Myslím si, že současná situace návštěvnost možná ještě zvýší, když lidé letos nepojedou například do oblíbeného Chorvatska,“ odůvodnil vrchní strojník Aquaparku v Ústí nad Orlicí Lukáš Procházka. „Pokud ale pan Prymula s panem Vojtěchem řeknou, že na plovárnu jen v rouškách, tak by to naopak mohlo spoustu lidí odradit, doplnil Marousek.