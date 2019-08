Kvalita vody na většině koupališť v Pardubickém kraji je zatím dobrá. Drží i místa, která se v minulosti potýkala s potížemi, či byla v tak kritické kondici, že byl vyhlášen zákaz koupání.

To se týká především rybníku Rosnička na Svitavsku, který po loňských problémech a úhynu ryb prošel výrazným ozdravným procesem. Hygienici tam při posledním měření zaznamenali průhlednost vody 2,15 metru, což je dobrá hodnota. V půli července však vykázali ještě lepší číslo. Mírné zhoršení registrují také na Seči.

Častější kontroly

Solidně si stojí Pastviny nebo Mělice. O něco horší je situace na rybníku Hluboký na Pardubicku. „Na místě je horší průhlednost a bahnité dno. Na základě laboratorních testů ale nebylo nalezeno žádné bakteriologické znečištění ani sinice,“ uvedla Alena Paráková z krajské hygienické stanice. Právě sinice patří mezi tradiční problémy, ovšem letos se zatím příliš neobjevují.

To se ale může změnit během srpna, vliv na jejich výskyt mají rozličné faktory, od klimatických podmínek až po návštěvnost daných míst. Větší riziko hrozí například právě na Seči či Rosničce. Tyto lokality a další vodní plochy, které vykazují zvýšené nebezpečí, kontrolují hygienické stanice častěji, konkrétně každé dva týdny.

Různé bakterie

Výskyt sinic lze otestovat jednoduchým způsobem za pomoci plastové lahve. Stačí ji naplnit vodou a nechat zhruba dvacet minut odstát. Pokud se kolem jejího hrdla vytvoří sekané jehličí, jde o důkaz přítomnosti sinic.

Kromě sinic hrozí i jiné bakterie. „Některé vody nejsou sledovány hygienou ani soukromým provozovatelem. Pokud se na takových místech lidé koupou, jednají na vlastní nebezpečí a hrozí jim i kožní choroby,“ popsala Paráková.

Hrozí nejen vyrážka

Lidem se pak po koupání mohou objevit vyrážky, žaludeční obtíže či bolesti hlavy. V horším případě může dojít k proniknutí toxinů do těla a následnému poškození jater. Pokud už se plavci rozhodnou vstoupit do takové vody, měli by v ní trávit pouze kratší dobu a hned poté zamířit do sprchy.

Zvýšená pozornost vůči potenciálním rizikům se při koupání doporučuje dětem, těhotným ženám a lidem s alergiemi či oslabeným imunitním systémem.