V případě potřeby je Těchonín schopen hospitalizovat až 150 pacientů.

„Zatím zůstává deaktivován, vojenští lékaři jsou nyní nasazeni v jiných nemocnicích,“ uvedlo Ministerstvo obrany. Případná aktivace Těchonína by trvala pár desítek hodin, stačí k tomu pokyn hlavního hygienika České republiky. Prvního pacienta je schopné Centrum biologické ochrany Těchonín, jak se přesně nazývá, přijmout už 12 hodin od rozkazu k aktivaci. V objektu je dvacet plicních ventilátorů a podle armády i dostatek respirátorů i dalších ochranných pomůcek.

Těchonín je jediným odborným centrem s větší lůžkovou kapacitou pro boj s epidemií v Česku a je zařazen i do systému NATO. Je vybaven špičkovou technikou. Objekt je od vnějšího světa hermeticky izolován, uvnitř je udržován podtlak. Pacienta by přivezli v bioboxu, jaký mají záchranky. Zdravotníci s nemocným přicházejí do styku ve specializovaných neprodyšných oděvech. Po budově je rozveden přívod vzduchu, na který zdravotníci své obleky připojují. Na vše jsou tu záložní systémy.