„Centrála nás začala předzásobovat vybraným zbožím, protože to, co se teď děje, je neskutečné. Máme obraty o 30 – 40 procent vyšší než normálně, je to pomalu horší než před Vánocemi,“ uvedla manažerka jednoho z chrudimských hypermarketů.

Panikaří senioři

Manažerka marketu vypozorovala, že zásoby si dělají především starší zákazníci. „Celá panika se ale týká jen starších zákazníků, zhruba od 50 let výše. Mají takové ty nákupní košíky na kolečkách a někteří se u nás včera otočili i několikrát za den,“ dodala s tím, že prodavači nestíhají. „Dopoledne mívám v provozu jednu nebo dvě pokladny, teď ale všechny a stejně lidé stojí ve frontách až dozadu k mrazákům,“ popsala manažerka.

To obchody v blízkosti pardubického nádraží byly včera dobře zásobované, čehož ale využili třeba i lidé z Prahy. „Poslal jsem syna nakoupit, ale v Praze jsou regály v obchodech prázdné. Měl jsem cestu přes Pardubice, tak nakupuji zásoby tady,“ vysvětloval muž ve středních letech, zatímco do košíku vkládal několik balení sucharů.

Jiným přijde hysterie, která v posledních dnech vznikla, úsměvná a koronavirus je nechává klidnými. „Myslím, že vzniká zbytečně velký stres a přehnaná bublina v médiích. Chřipka byla, je a bude,“ vysvětlila Kateřina Červinková ze Svitav, proč neplní svůj nákupní košík po okraj.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 07:25 V pevninské Číně stoupl ve čtvrtek počet případů nákazy novým typem koronaviru o 327, celkově se tak nakazilo už 78 824 lidí. Tato bilance nově nakažených je nejnižší od ledna, informovala agentura Reuters. 28.02. 07:01 Šest německých zemí ve čtvrtek nahlásilo 22 nových případů nákazy novým koronavirem. Přítomnost koronaviru se mimo jiné potvrdila u pacientů v Hesensku i Hamburku. Úřady v Litvě, na Novém Zélandu, Bělorusku a v Nigérii potvrdily první případy nemoci COVID-19. 27.02. 22:58 Mezi nakaženými osobami je i viceprezidentka Íránu Masúmí Ebtekarová. 27.02. 21:41 Nákaza koronavirem se rozšířila do další evropské země. První případ oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Nizozemsku. Celá on-line reportáž ZDE

Lékárny hlásí vyprodáno

Vyprodáno ale mají také lékárny. „Roušky nemáme,“ hlásí lékárnice na pardubické třídě Míru. Pro roušky si denně přijdou desítky lidí, proto se cedule o tom, že jsou vyprodané, objevila i na dveřích. Zvýšený zájem o ochranné pomůcky potvrdila také internetová lékárna se sídlem v Chrudimi. „Zájem o roušky, respirátory, dezinfekci nebo teploměry se od začátku roku zdvojnásobil,“ řekl ředitel Lékárna.cz Karel Klodner.

Za lékárníky lidé také chodí, aby se informovali, jakou vhodnou ochranu si mají pořídit. „Roušky, které vás ochrání k dostání ani nejsou. Včera jsem byla v několika lékárnách, mají jen papírové nebo žádné,“ doplnila Pavlína z České Třebové.

Vystrašení lidé už ruší i letní dovolené

Koronavirus se začíná podepisovat také na cestování, mnoho lidí váhá s letní dovolenou v zahraničí.

„Už začínají rušit plánované zájezdy. Jedněm jsem to rozmluvila, že budou mít stejný poplatek až do konce května, ať počkají. Druzí nechtěli počkat za žádnou cenu a rovnou zájezd zrušili, že prý pojedou po Česku. A kdo ještě dovolenou nezaplatil a má ji rozjednanou, tak zatím koupit nechce a čeká, jak se situace s koronavirem vyvine. Lidi jsou fakt vyděšení. Ve většině případů nejde ani o Itálii, ale jsou to zájezdy až na prázdniny, srpen a oni to hodně řeší,“ uvedla Věra Rosypalová, majitelka cestovní kanceláře v Litomyšli.

Dovolenou v Chorvatsku letos zřejmě odpíská rodina Pavlíny Dvořákové. „Hodně o tom přemýšlíme, máme menší děti a asi nestojí týden u moře za nějaké zdravotní problémy nebo za to, abychom zůstali třeba dva týdny v karanténě. Takže zřejmě toto léto zůstaneme pěkně v Čechách,“ přidala Dvořáková.

Prohlášení Hasičského záchranného sboru ČR



Vzhledem k velkému počtu dotazů novinářů i veřejnosti, a protože nechceme přispívat k vyvolávané přehnané panice, nevidíme důvod, proč dávat obyvatelům naší země doporučení k předzásobení se konkrétními potravinami. Od podobných doporučení se v tuto chvíli distancujeme. Vývoj situace samozřejmě nepřetržitě sledujeme a v případě potřeby jsme připraveni plnit úkoly, které HZS ČR vyplývají ze zákona.



Hasičský záchranný sbor ČR je připraven, v případě potřeby, poskytnout součinnost orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy orgánu hlavního hygienika (popřípadě krajských hygieniků) v reakci na šíření koronaviru.



Hasičský záchranný sbor ČR má a ve spolupráci s ostatní složkami integrovaného záchranného systému a zejména s Orgánem ochrany veřejného zdraví ČR, vytvořeny a procvičeny společné postupy pro řešení obdobné situace.



Od roku 2014 jsme intenzivně spolupracovali na přípravě a tvorbě takzvaných typových činnosti pro vysoce nakažlivé nemoci. Samozřejmě tento případ koronaviru nemá charakter vysoce nakažlivé nemoci, nicméně případný postup a činnost by byla obdobná. Postup by tedy byl přiměřený dle těchto připravených typových činností, které jsme si ověřili i při řadě praktických cvičení.



Hlavní činností HZS ČR by byla dekontaminace zasahujících, kteří by v případném ohnisku nákazy prováděli na pokyn orgánu veřejného zdraví nějakou činnost, a následně na tzv. druhém místě zásahu, což by byla v tomto případě třeba Nemocnice Na Bulovce, kam by se nakažení předávali. Dále koordinace záchranných prací a spolupráce s ostatními orgány státní správy.