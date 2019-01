Neuvěřitelnou devalvaci slovníku nám předvádějí naše „elity". V honbě za rádobyefektními metaforami, které se budou vyjímat v titulcích novin, se političtí odpůrci ve vzájemném osočování předhánějí v množství přirovnání tu k postfašistům, tu k Hitlerovým pohrobkům, tam ke Stalinovým duchům, vypouštějí se džinové z lahví minulosti, které by měly být s pokorou navždy zavřeny.

Václav Klaus | Foto: Deník/Martin Divíšek

Teď si senátoři se stejně pochybným gustem kopli do odcházejícího prezidenta. Obvinili jej z velezrady nikoliv kvůli tomu, že by snad prodal republiku, ale kvůli milionkrát titěrnějším sporům, na které si za pár let nikdo ani nevzpomene. Třeba kvůli tomu, že si rád stavěl hlavu a odmítal podepisovat parlamentem schválené smlouvy s EU. Kvůli tomu, že mnohokrát zdržoval jmenování soudců. Kvůli tomu, že svou amnestií pustil na svobodu tuneláře, kteří okradli desetitisíce lidí.

Všeználka a sebestředného oportunistu Klause jsem nikdy moc nemusel, druhým článkem amnestie mě pak rozzlobil pořádně. Ještě víc mě teď ale zklamali senátoři. Potvrdili, že v české politice a jejím laciném tlachání už je možné skutečně všechno. Dokonce i v pudové touze po pomstě a zviditelnění hnát k soudu vlastního prezidenta jen kvůli jeho vlastním, jakkoli kontroverzním postojům, a neštítit se s nevypláchlými ústy domýšlivě žvanit o velezradě; neobstojí obhajoba, že česká ústava nezná mírnější termín.

Nevím, kdo udělal za érou končícího prezidenta tu nejhanebnější tečku…

Ale vyčkejme času. Zatímco po většině nynějších senátorů, co hodili kamenem, za pár let neštěkne ani pes, Klausova karavana pojede dál.

ČTĚTE TAKÉ: Za velezradu žaluje Klause i pět senátorů z východu Čech