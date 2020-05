Knihovna v Moravské Třebové se otevřela minulý týden ve středu. „Knihy se vrací ve studovně, kde zůstanou nejméně dva dny v karanténě a projdou čištěním ozonem. Až pak jsou vráceny do půjčovny. Dokud to není bezpečné, nepotkají se s knihami, které si čtenáři nosí domů,“ řekla Lenka Greplová, ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové.

Do půjčovny je vstup povolen, čtenáři musí mít celou dobu roušku a dezinfikované ruce, nebo musí použít jednorázové rukavice. „Ale knihy si mohou prohlížet,“ dodala Greplová.

V době, kdy byla knihovna zavřená, zavedli donáškovou službu knih, které zájemcům nosili místní skauti. Služba nekončí. „Nabízíme ji ještě minimálně celý květen, a to jednou týdně, vždy v pondělí. Skautům se líbí pomáhat, tak se možná tato služba stane naší běžnou už napořád,“ popsala Greplová.

Speciální boxy na knihy v karanténě připravili v Městské knihovně Polička, kde přivítali první čtenáře v pátek 1. května. Mají štíty, roušky, rukavice, dezinfekci a bedny na knihy na kolečkách. „Máme extra boxy, do kterých umístíme vrácené knihy na 48 hodin. Následně je zlehka otřeme dezinfekcí. Podle doporučení to má cenu, i když nikde na světě zatím nebyl detekován případ nákazy koronavirem přes knihu. Ale je to opatření a vždy je lepší být opatrnější,“ uvedl ředitel knihovny Jan Jukl.

Hodiny pro seniory

Dnes otevírá pro veřejnost také Krajská knihovna v Pardubicích. „S vedením knihovny jsme se dohodli, že zprovozní biblioboxy na bezkontaktní vracení knih, protože mezi lidmi je na 50 tisíc těch nejžádanějších svazků. V pondělí začne knihovna půjčovat knihy a do 8. června se vrátí k plnému provozu jako před karanténou,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek. Všechny vrácené dokumenty budou před návratem na regály podrobeny karanténě a ošetřeny UV lampami.

V krajské knihovně myslí i na čtenáře seniory. Speciální hodiny pro seniory vyčlenili v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 10.30 hodin.