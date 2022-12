Taková normální rodinka band chystá koncertní maraton. Doma zahrají 17. prosince.

Berou se jako rodina. Do své kapely přibrali ještě děti Sáru Štolbovou (saxofon) a Eduarda Příhodu juniora (basa), plus „adoptovali“ bubeníka Adama Čuříka, který byl soutěžícím ve vysokomýtské verzi soutěže Hlas. Podle členů je zbytek rodiny, především matky dětí, nadšený a plně je podporuje. Dokonce i volný čas dokážou trávit společně. „Samozřejmě dětská sekce kapely se občas sejde na pískovišti a ta dospělejší kuje pikle u piva,“ usmál se Příhoda.

Zdroj: Petr Kojnok

Tradicí bandu jsou společné silvestry, v minulosti i dovolené a každoroční nocování pod Zubštejnem. Nápad na vznik kapely přišel v hospodě, kam si vyšel Eduard Příhoda se synem, kde se potkali s dalším budoucím členem Adamem. Jediná volná místa byla u stolu rozjařených vysokomýtských muzikantů. Téma diskuse bylo tedy jasné, a právě Adam přišel s klíčovou otázkou na založení kapely. „Byl to moment překvapení, a tak jsme si řekli, proč to nezkusit,“ popsal zásadní milník kapely Eduard Příhoda.

Jediný, kdo přicházel v úvahu jako zpěvák, byl Jaromír Štolba, blízký přítel rodiny. Eduard neváhal, vzal telefon a zavolal mu, aby se rozezpíval, že to bude potřeba. Jaromír bez váhání souhlasil, a ještě povolal svoji dceru Sáru. Celá kapela tak byla postavena za několik minut. „Vlastně nás ani nenapadlo, že bychom hledali v jiných vodách, když to máme doma,“ vysvětlil Příhoda. Do celého rodinného projektu pouze neseděl Adam, který paradoxně s nápadem přišel. Proto si ho podle slov kapely adaptovali.

Vybít energii

Každý z členů má řadu zkušeností z předešlých hudebních projektů. Podle nich zatím k žádným dohadům v kapele nedochází. „Každý máme svůj názor a umíme si říct, co bychom chtěli. Právě v tomhle je hraní s dětmi úžasné. Na ně se zlobit ani nejde,“ řekl s úsměvem mluvčí bandu.

Někoho by mohl překvapit styl, který rodinné uskupení hraje. Mohlo by se zdát, že punk-rock se zrovna k nim nehodí. Opak je pravdou. Podle kapely je to styl, který je pohodový, energický a jde v něm hlavně o vybití energie. „Někdo běhá nebo jezdí na kole, my hrajeme punk,“ vysvětlil Příhoda a dodal, že jiných stylů se nezříkají. Jejich hudba je prý různorodá.

Repertoár bandu se skládá výhradně z autorských skladeb. Nápadů je prý dost, ale času moc není. „Na tom chceme v příštím roce hodně zapracovat,“ slíbil ostřílený hudebník. Múzu hledají v práci, doma nebo na procházce. „Texty jsou velmi často plné zvířátek. Jelikož pejsek, kočička, jezevec a ostatní krásní tvorové jsou pro nás nekonečnou inspirací. Rádi zabrousíme do světa celebrit, kde se pořád něco děje. Nové lásky, rozchody, aféry, jo, to nás hodně baví,“ smál se u odpovědi Příhoda.

„Chceme hlavně hrát“

Rodinka má za sebou už několik zkušebních hraní. Zatím šlo především o seznamování se s živou produkcí. Jako každá správná kapela hledají i oni rituál před vystoupením. „Zatím jsme si nic takového neosvojili, ale vždycky se před vystoupením dobře najíme, což by vlastně mohl být i náš rituál,“ přemýšlel Příhoda.

Taková normální rodinka band:



Jaromír Štolba – zpěv

Sára Štolbová – saxofon

Adam Čuřík – bicí

Eduard Příhoda jr. – basová kytara

Eduard Příhoda st. – kytara



Vznik: Srpen 2021 Vysoké Mýto

Kapela má vlastní studio, řadu singlů a chystají dva klipy, přesto se chtějí soustředit především na živé hraní. „Teď chceme hlavně hrát a dostat naši muziku co nejblíže k posluchačům,“ vysvětlil člen kapely Eduard.

Band se zrodil ve Vysokém Mýtě, které si parta pochvaluje. „Po kulturní stránce je Vysoké Mýto na velmi vysoké úrovni. Místní M-klub patří k nejlepším v republice a muzikanti se sem rádi vracejí,“ řekl Příhoda a dodal, že doporučují také Městské slavnosti, Čermákovo Vysoké Mýto či Týden hudby.

Právě v domácím městě chystají na sobotu 17. prosince koncert společně se známou krajskou kapelou Volant. „Jsou to prostě boží kluci. Pojí nás s nimi spousta báječných zážitku z let minulých,“ vysvětlili členové bandu. Právě nyní se dostali do bodu, kdy se z původně neambiciózní kapely stává žádané zboží. „S naší manažerkou připravujeme koncertní maraton a zdá se, že to nebude jen ježdění kolem komína,“ dodal Eduard Příhoda.