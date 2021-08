Zatímco babybox v Ústí nad Orlicí zachránil již čtyři miminka a Svitavy si drží šťastnou nulu, v Chrudimi babybox není.

Pardubice mají babybox od roku 2008. Nyní obsadily třetí místo hned za Prahou a Brnem.

Deváté děťátko odložené v pardubickém babyboxu považuju za vztyčený ukazováček. Pardubice mají 90 tisíc obyvatel a jedno odložené děťátko vychází na 10 tisíc lidí. Zatímco v Praze bylo odloženo 40 nechtěných děťátek, což vychází na jedno děťátko na 32 tisíc obyvatel. Když jsem babybox v Pardubicích instaloval, v životě bych tenkrát neřekl, že tam brzy bude devět dětí.

Tušíte, čím by to mohlo být?

Nejsem si jistý, možná to svědčí o neutěšené sociální situaci v regionu. Statisticky je to ale velmi krátká doba a máme příliš nízká čísla, abychom z nich dokázali něco vyčíst. Něco to ale znamená, Pardubice mají překvapivě mnoho odložených dětí. Zaplať pánbůh že ty děti jsou dané do babyboxu a že nejsou odložené do popelnice.

Boxů je v Česku již 80. Chystají se další?

Než umřu, chci je zřídit ve všech okresních městech. Jediná dvě, která jsou dosud bez babyboxu, jsou Chrudim a Tachov. Tachov proto, že nemá nemocnici, Chrudim ale nemocnici má.

Proč ho Chrudim jako jediné okresní město v kraji nemá?

Chrudimská nemocnice se k tomu vyjádřila ústy svého náměstka Tomáše Tomka, jenž mi napsal mail, který je místy až legrační. Cituji: „Velmi pečlivě jsem zvažoval přínos umístění babyboxu do Chrudimské nemocnice a na druhé straně rizika a potažmo i druhotné náklady. Po projednání v užším vedení a konzultaci s primáři, kterých by se tato problematika týkala, jsem se rozhodl umístění babyboxu nyní nadále nedoporučit.“

Je tedy babybox v Chrudimi opravdu potřeba?

Nedávno mě telefonicky kontaktovala nešťastná maminka, že je z Chrudimi a že chce odložit děťátko. Ptala se, kde je nejbližší babybox.

Ten je v Pardubicích, což je 11 kilometrů.

Ano, nejedná se však jen o maminky z Chrudimi, ale i ze vzdálenějších míst v okrese. Pan doktor Tomek dále píše: „Domnívám se, že geografické rozložení babyboxů je v tomto regionu dostatečné a babybox Pardubické nemocnice jistě splní své účely i pro oblast Chrudimska.“ Pan doktor si asi představuje, že matka dá hodinu po porodu dítě do igelitky a pojede z Chrudimi a dalších míst do Pardubic a tam bude v neznámé nemocnici hledat babybox. Třeba v Ústí nad Orlicí byly odložené čtyři děti. Ukazuje to, že i v Ústí, které je polovičním městem než Chrudim, byl babybox také zapotřebí. Podobně veliká města jako Vyškov nebo Havlíčkův Brod mají pět dětí.

Vyjádření nemocnice



"Umístění babyboxu v Chrudimské nemocnici je nadále zvažováno a jednání nad tímto tématem probíhají, účastní se jich například také náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Odpověď pana doktora Tomka reflektuje jeho pohled z pozice náměstka pro léčebnou péči dané nemocnice, provoz babyboxu odborně zajišťují jiné obory, které se k tématu samozřejmě také musí vyjádřit. Aktuálně lze v Chrudimské nemocnici, stejně jako v jiných nemocnicích, využít institutu utajeného porodu, který je v našem právním systému možný," řekla tisková mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Karolína Frýdová.

Další babybox je ve Svitavách, ten si zatím drží nulu.

Ano, Svitavy nemají žádné odložené miminko. Nevím, čím to je, ale je to vlastně dobře. Nejlepší babyboxy jsou ty takzvaně bezdětné. Z 80 jich je 22.

Celkem už bylo v Česku od roku 2005 odloženo 221 dětí. Čekal jste tak vysoké číslo?

Ta čísla jsou až děsivá. Když jsem před 16 lety otvíral první babybox, myslel jsem si, že bude za několik let odložené třeba jedno dítě. Netušil jsem, že jednou bude 221 dětí a 80 babyboxů.

Jaký to byl pocit, když jste zjistil, že je v Pardubicích další odložené miminko?

Je to pocit satisfakce a zadostiučinění, že babybox má smysl. Také to pro mě znamená práci, musím rozeslat tiskovou zprávu a poté odpovídat novinářům.

Holčičce jste dal jméno Lenička. Podle čeho je vybíráte?

Jména většinou vybírám podle osob, které mám zrovna nablízku. Jméno Lenka jsem vybral podle paní z firmy Květiny Novák, která svými pravidelnými příspěvky podporuje provoz babyboxů. Většinou jména vybírám já, ale když si je vyberou v nemocnici třeba podle primáře nebo podle vrchní sestry, tak to samozřejmě neměním.

Sledujete poté osudy odložených dětí?

Pakliže se mi někdo sám nenabídne, tak ne. Ale o některých dětech vím. Třeba o holčičce z Pardubic, která byla jako novorozeně odložena už před lety. Ale nerad bych konkretizoval. Oslovila mě její maminka a chtěla mi děťátko ukázat, takže se občas vídáme. Je to holčička, která překonala rekord v čase, kdy byla přidělená do rodiny. Šla z nemocnice do rodiny čtvrtý den po odložení. Vyrůstá v rodině a je spokojená.

Jedná se vždy o novorozence?

Ne, Lenička v Pardubicích byla úplný novorozenec odložený asi hodinu po porodu, ale občas se stane, že jsou děti i starší. Nejstarším děťátkem byl rok a půl starý chlapeček, který byl nacpaný do babyboxu v Pelhřimově. Když chlapce vyndali, okamžitě vyběhl po chodbě nemocnice a dožadoval se rohlíku. Odevzdali ho oba rodiče a bylo to třetí děťátko, kterého se zbavili. Poté se o něj ucházel dědeček, který byl udivený, že náhle nevidí vnuka. Když si přečetl noviny, došlo mu, že vnuka má v babyboxu.

Chtějí někdy maminky děťátko zpátky?

Stalo se to asi pětkrát. Když prokáže nějakou sociální úroveň a dokáže, že je skutečně biologická matka, což se prokazuje testy DNA, tak má velkou pravděpodobnost, že získá dítě opět do péče.

Jaké jsou náklady na zřízení babyboxu?

Právě že žádné. Babybox dám nemocnici darem a zajistím montáž, následně na něm děláme pravidelný servis. Musí být jen napojen na elektřinu, protože je v něm neustále zapnutá klimatizace. To znamená, že v létě se lehce chladí, v zimě se zahřívá, aby se v něm udržela přijatelná teplota. Ve chvíli, kdy se tam dítě vloží, zapne se alarm, který reaguje na aktivaci váhového senzoru na dně babyboxu. Ale dárce má dost času odejít.