Aby auto skončilo na vrakovišti, byl dosud velmi zdlouhavý proces. Provázely ho dopisy, výzvy na úředních deskách, práce soudního znalce a mnoho dalších obstrukcí. Stávalo se, že byl majitel nedohledatelný a radnice setrvaly v bezmocnosti.

Od jara ale platí novela zákona o pozemních komunikacích, která konečně přináší řešení. Týká se nepojízdných vozidel, která mají minimálně šest měsíců prošlou technickou kontrolu. Vlastníci takových aut mají dva měsíce na nápravu. Pokud si ji za tu dobu neobnoví, může být auto odtaženo na záchytné parkoviště. Jestliže se tam k němu do měsíce nikdo nepřihlásí, může být prodáno nebo zlikvidováno.

Chrudim chce mít vyčištěno do konce roku

Hodně se uleví například Pardubicím. Tam jsou opuštěná auta většinou v okrajových silnicích. „Novela zákona dává konečně právní nástroj samosprávám obcí, které mohou v poměrně rychlé době nechat auto legálně odtáhnout,“ komentoval změnu bývalý poslanec parlamentu a pardubický zastupitel Jiří Skalický.

Chrudimská radnice chce mít veřejná prostranství vyčištěná od odstavených vraků do konce letošního roku. Uvedl to starosta František Pilný.

Chrudimský starosta řešil problém autovraků ve městě ještě před schválením novely zákona o pozemních komunikacích. Díky tomu město může majitelům odstavených aut nabídnout rychlejší a pohodlnější možnost řešení. „Spousta lidí nemá chuť nebo čas se touto věcí zabývat. Pokud by nám ale autovrak darovali nebo dali souhlas s jeho likvidací, můžeme jednat prakticky okamžitě. V tuto chvíli městská policie zjišťuje, která odstavená auta nemají technickou kontrolu. Za necelé dva týdny budeme mít poradu, na které jednotlivé odbory města dostanou jasné úkoly a vznikne jasný postup, jaký budeme používat,“ popsal starosta Pilný.

Stačí půl roku propadlá technická

Majitelé vraků by měli během září dostat písemnou výzvu, aby si do dvou měsíců zajistili technickou kontrolu anebo vrak nechali odtáhnout. Dopis bude obsahovat i nabídku darovací smlouvy nebo souhlasu s likvidací. Možná budou někteří lidé překvapeni, že auto, které kdysi prodali, se stalo odstaveným autovrakem, ale zákon jasně hovoří o tom, že provozovatelem vozidla je ten, který je zapsán v technickém průkazu. To, že třeba několikrát změnilo vlastníka a neprošlo převodem, je nepodstatné.

Dříve byl autovrak definován nepojízdností, chybějícím motorem, rozbitými skly. Nyní stačí jediné: propadlá technická kontrola delší než půl roku.

Město chce ulice a parkoviště vyčistit od odstavených vozidel do konce roku. Na některá se ale zákon nevztahuje. „Jde o případy, kdy majitel nemá na současné situaci vinu. Například u chrudimské restaurace Stromovka stojí červený Renault Clio, který je už několik let předmětem dědického řízení,“ dodal starosta města.