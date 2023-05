Držitelka Zlatého volantu - Ceny Elišky Junkové pro nejlepší ženu českého motorsportu zároveň v safari parku adoptovala kachnu temnou, jejíž chov bude po celou dobu trvání projektu Duckar podporovat. Věnuje jim část z příspěvků fanoušků. Africké safari Josefa Vágnera a Lví safari budou nyní v provozu každý den až do začátku října.

Zdroj: Jan Bartoš

„Kachna je symbol a ikona. Myslím, že propojení s Afrikou v srdci Evropy, kterou safari park je, je příznačné. Podpora často opomíjených a vzácných kachen tmavých upomíná k přezdívce Citroënu 2CV. Těší mě, že mohu v rámci snahy dostat se na Rallye Dakar také pomáhat ochraně vzácných zvířat,“ uvedla Barbora Holická.

Safari park vydal ročně za krmení přes 14 milionů korun, králem jedlíků je lev

Africké safari Josefa Vágnera a Lví safari budou nyní v provozu každý den až do začátku října. Návštěvníci můžou využít Safaribusy, Afrika trucky nebo vlastní vozy. K dispozici jsou i hybridní vozy Toyota Yaris. Ty lze půjčovat bezplatně v recepci kempu po předchozí rezervaci.

Ve Dvoře Králové začne sezona safari, ve výběhu tučňáků čeká návštěvníky novinka

Jízda Afrika truckem vyjde jednoho pasažéra na 90 korun, projížďka Safaribusem přijde na 70 korun, děti a studenti s průkazem mají jízdné zdarma. Vjezd vlastním vozem stojí 370 korun (elektromobily a hybridy jsou za 180 korun). Pro vjezd do safari musí mít každý pasažér také lístek do klasické pěší části, kterou může okamžitě využít také ke vstupu na procházku do areálu. Zajímavé informace o zvířatech safari lidé zjistí díky aplikaci Mobilní safari pro operační systém Android, kterou safari park připravil ve spolupráci s Českým rozhlasem. Aplikace je zdarma.