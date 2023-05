Pod příspěvkem Celundy se objevily různé názory, hlavně to, že jde o československého vlčáka. Také nechyběla rádobyvtipná reakce "a kde je Karkulka?" Objevila se i myšlenka, zda nejde o šest let pohřešovaného československého vlčáka Tina, který se jako tříletý ztratil u Slavické obory. Jeho zoufalí majitelé tehdy vypsali pro nálezce odměnu deset tisíc korun a později ji zdesetinásobili. Do pátrání se zapojily desítky lidí i organizace Psí detektiv. Byla založena facebooková stránka Pátrání po československém vlčákovi Tinovi. Ani stotisícová odměna ale pejska domů nepřivedla.

O tom jsme psali:

Už to bude rok, co se šampion Tino zaběhl

"Dobře vím, jak vypadá československý vlčák, dva mi dokonce roztrhali ovce u chalupy. Tohle bylo jiné zvíře, i ten pohyb těla mi přišel jiný," řekl Deníku Tomáš Celunda. Zároveň zdůraznil, že nemusí jít o původně volně žijící zvíře.

"Může to být vypuštěný vlk, a ten se od divokého diametrálně liší. Než jsem fotografii zveřejnil, shodli jsme se na tom s naším mysliveckým hospodářem Michalem Kabelkou. Chovné stanice na záchranu vlků jedince vypouštějí do volné přírody. Je to vlastně uměle vytvořená šelma napůl ochočená," vysvětlil Celunda.

Fotka domnělého vlka od Tomáše Celundy. Pro zvětšení klikněte na fotku:

Zvíře má ocas zakrytý trávou, podle něj by šlo jednoznačně zjistit, zda jde skutečně o vlka.Zdroj: Tomáš Celunda

K jeho názoru se přiklonil i druhý hospodář Jaroslav Ulrich. "Jsme o tom, že je to vlk, přesvědčeni všichni," uvedl.

To, že kdosi, byť v dobré víře, vypustí do přírody vlka, by logicky mělo být známo úřadům, které by informovaly své občany. Ale vlci se zpravidla nezdržují na jednom místě a denně dokážou překonat stovky kilometrů při hledání teritoria, nové družky anebo smečky. Myslivci z Vápenného Podolu se tudíž domnívají, že šelma mohla přijít odkudkoliv a také okamžitě zmizet z našeho kraje.

To, že se na Chrudimsko zatoulal vlk, je vysoce pravděpodobné. Pět zadávených ovcí evidují v uplynulých dnech chovatelé ve dvou vesnicích na pomezí Štítecka a Lanškrounska. Za jejich smrtí stojí velká šelma. Místní hovoří o útocích vlků. Jejich výskyt je prokázán už od loňského roku nedaleko odsud, na polské straně Orlických hor.

O tom jsme psali:

V Orlických horách se mohou objevit vlci. Nebojte se jich, ale pozor na psy

Na Českomoravské vrchovině se také pohybuje vlk, ale je opatřený telemetrickým obojkem. "Zdolává velké vzdálenosti, vždyť v posledních měsících se přesunul dvakrát od Králického Sněžníku na Vysočinu. To dokládá, že pravděpodobně hledá družku a nové teritorium," uvedl Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody ČR.

Vlk na Vysočině. Lidem nebezpečí nehrozí, přírodě může pomoct, říká ochranář

Vlk obecný je největší psovitá šelma. Spolu s rysem ostrovidem a medvědem hnědým patří k původním druhům naší fauny a v historických dobách se vyskytoval na území celé České republiky. Kvůli postupnému odlesňování krajiny, rozšiřování osídlení a především přímému pronásledování člověkem byl vlk postupně na přelomu 19. a 20. století u nás (a téměř v celé střední Evropě) zcela vyhuben. V posledních letech se však k nám přirozeně vrací. Vlci jsou pro krajinu důležití – jako výborní lovci pomáhají regulovat divoce žijící velké kopytníky. Jako přirození predátoři přispívají ke snižování škod na lesních porostech a zemědělských plodinách, které v současnosti působí jeleni, srnci či prasata divoká. Zároveň však také působí škody na nezabezpečených hospodářských zvířatech.



Zdroj: navratvlku.cz

O tom, zda mezi Vápenným Podolem a Petříkovicemi pobíhá vlk, má velké pochybnosti veterinární lékař Josef Tabery. Má v této věci velké zkušenosti - sám je totiž chovatelem československých vlčáků s podílem vlčí krve. Jejich babičku, křížence československého vlčáka s vlkem sehnal v Praze od lidí, kteří žili v řadovce.

Na stránkách navratvlku.cz lze sledovat výskyt vlků v republice. Poslední mapka je z roku 2021 a od té doby už šelmy vstoupily i do českého vnitrozemí.Zdroj: Agentura ochrany přírody ČR

"Zda jde o vlka či nikoliv, je velmi obtížné zjistit. Ano, poznal bych to podle postavení ocasu a uší, i jejich velikosti. Ale uši jsou na snímku přilehlé k hlavě a ocas je zakrytý vysokou trávou. To zvíře má krásnou uhlazenou srst, ale právě v této době vlci línají a vypadají spíše jako orvaní bezdomovci. Myslím, že pravděpodobně o vlka nejde, spíš bych to viděl na křížence československého vlčáka s vlkem. Ale plně to vyloučit nemohu," řekl Deníku Josef Tabery.

Spoustě chovatelů československých vlčáků, kteří vznikli křížením německého ovčáka s karpatským vlkem, jejich svěřenci utečou a buď zdivočí anebo jsou odstřeleni. "Ani vlci už nemají ryze čistou krev. Toulavá vlčice se klidně nechá nakrýt psem," dodal Tabery s tím, že mnohdy pochybuje o tom, že všechny roztrhané ovce mají na svědomí vlci. "Je jednodušší dostat odškodné od státu než si znepřátelit souseda," říká.

Podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz. Útok vlka na člověka je však nepravděpodobný - ZDE.

Na kanálu youtube.com se i několik myslivců v Orlických horách chlubí záběry a videi vlků z fotopastí (například ZDE), důvěryhodnost záběrů a lokality však není potvrzená.

Sedmičlennou vlčí smečku pak 2. října 2021 nedaleko Zielence na rašeliništi na polské straně Orlických hor natočil na mobil Sławomir Zagórski. Podívejte se:

Zdroj: Sławomir Zagórski