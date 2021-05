Jak vy sám vnímáte celou situaci kolem cesty vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka do Moskvy?

Myslím si, že během následujících dnů se ukáží další skutečnosti, protože těch otazníků kolem je velmi mnoho. Mě osobně mrzí vlastně celý ten třítýdenní vývoj po sjezdu, který máme. Domníval jsem se, že tím sjezdem budou ukončené veškeré debaty v rámci strany, ale bohužel den po dni se objevují další věci, které mě jako člena České strany sociálně demokratické netěší. Je potřeba další vysvětlení celého příběhu, zvláště po zveřejnění článku Seznam Zpráv. Aby veřejnost mohla mít elementární důvěru nejen v sociální demokracii, ale i politiku obecně, musí dané osoby ze schůzky říci, jak to bylo.

Nikdo z nás, kdo jsme vnějšími pozorovateli, evidentně nemáme plné informace. Domnívám se, že cesta samotná nebude v režimu utajení, že to není režim, který by samotný nějak ovlivnil samotnou kauzu Vrbětice. Očekávám, že se vyjádří hlavně ti, kteří na schůzce byli. Pokud je obsah schůzky tajný nebo přísně tajný, mělo by se říci proč.

Zmínil jste ve svém prohlášení na Facebooku: Pokud ovšem vysvětlení nebude dostatečné, je to opravdu na vyvození osobní zodpovědnosti… Vy osobně máte s Janem Hamáčkem problém, nebo to souvisí s kauzami kolem jeho osoby?

V politice jsem natolik dlouho angažovaný, že vím, že na prohraném sjezdu nemá cenu stavět osobní vztahy. Já mám s Janem Hamáčkem osobní vztahy dobré a korektní, přestože jsme viděli směřování ČSSD každý trochu jinak. I proto jsem mu nabídl, že mohu pokračovat jako odborný mluvčí pro oblast místního rozvoje. Kvůli sjezdu v žádném případě uražený nejsem.

Jaký to všechno má vliv na obraz ČSSD?

Značka ČSSD velice utrpěla, a trpí v posledních třech týdnech tak intenzivně, že vlastně nevím, jestli lze něco zachránit do sněmovních voleb.

Tři dny po dubnovém sjezdu ČSSD jste oznámil, že nebudete z posledního 19. místa na kandidátce ČSSD bojovat o post poslance. Dovedete si představit, že byste stranu úplně opustil?

Jsem sociálním demokratem, protože zastávám určité hodnoty, postoje, je to pro mě věc světonázoru. Do strany jsem vstupoval z přesvědčení, okresní sekretariát jsem si vyhledal před rokem 2000, kdy mi ještě ani nebylo 18 let. Nešel jsem tam na žádné doporučení, nepodepisoval jsem přihlášku kvůli nějaké osobě, bylo to ze zájmu o politiku. Teď vyčkávám, co se bude dít. Zatím nevím o jiné straně nebo hnutí na politické scéně v ČR, jež by odpovídala stejným názorům, které v současné době zastávám. Hodně jsme utrpěli v poslední době, to je pravda, ale vyčkávám. Z momentálního stavu jsem otrávený, ale pořád mě se stranou spojují sociálnědemokratické myšlenky.

Hamáček vs. NetolickýZdroj: Deník/Zlata Bauerová

Co když se nedostanete po volbách do Poslanecké sněmovny?

Jestli strana bude v parlamentu, nebo bude fungovat mimo něj, je věc druhá. Volby samotné nerozhodnou o tom, zda sociální demokracie jako myšlenka v České republice skončí. Budou další výzvy jako komunální volby a další krajské.

Poškodilo stranu spoluvládnutí s hnutím ANO?

První vláda byla logická, protože volební výsledek v roce 2013 nedával žádné jiné rozumné řešení. To, že to mělo vývoj a ČSSD 2017 utrpěla totální debakl je pravda. Tato druhá vláda není z mého pohledu tím, co bych si představoval. Jako vládu transparentní, a to především kvůli kauzám pana premiéra. A dnes mohu říci i kvůli kauzám sociální demokracie. Pokles důvěry z 60 procent v době první vlny na dnešních necelých 20, a je otázka, zda to v tuto chvíli ještě těch 20 procent je, mě totálně sžírá. Kdyby strana zůstala v opozici, tak by určitě nepřišla o tolik voličů.

Nemyslím si, že voliči odešli k hnutí ANO, komunistům, SPD či jiným stranám. Spousta voličů se sociálnědemokratickým přemýšlením nemá koho volit. I ze svého okolí vnímám, že je takových lidí hodně a uvažují, zda vůbec půjdou volit, protože z toho, jak se profiluje politická scéna, nemají koho. Vývoj druhé Babišovy vlády je tragický.