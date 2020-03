Česko má potvrzených pět případů koronaviru, ani jeden z nich není v Pardubickém kraji. Přesto se i v regionu přistupuje k některým opatřením, která nabádají zejména ke zvýšené hygieně. Pomoci mají informační letáky, které se distribuují po celém území kraje.

„Dostali jsme od krajského úřadu leták, který vybízí k dodržování základních preventivních hygienických opatření, řekla jsem vyučujícím, ať o tom děti poučí, ať jim vysvětlí, jak se správně myjí ruce a podobně,“ řekla ředitelka ZŠ Štefánikova Pardubice Renata Janecká.

Školy ale přistoupily i k dalším opatřením. Kromě zvýšeného důrazu na hygienu, kdy si děti musí před obědem povinně umýt ruce, se také častěji dezinfikují kliky, vypínače, lavice a podobně.

Jarní prázdniny mají školy v kraji již za sebou, nemusí tak řešit návraty dětí z rizikových oblastí. „Dnes naopak řešíme případ, že rodiče se do Itálie chystají. Kontaktovala jsem hygienickou stanici a rodičům vytiskla informaci, že Ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje cestovat do těch to oblastí. Také jsem je informovala, že po návratu budou muset být možná umístěni do karantény,“ dodala Janecká.

Krajské město zatím žádná opatření neplánuje. „Situaci pečlivě sledujeme a máme informace od krajské hygieny. V tuto chvílí to nevypadá, že by hrozilo bezprostřední nebezpečí, takže o žádném plošném omezení zatím neuvažujeme,“ uvedl mluvčí magistrátu města Pardubic Radim Jelínek s tím, že pokud se koronavirus objeví v regionu, je město připravené jednat.

Online reportáž

Zásoby potravin

Někteří lidé ze strachu před koronavirem a uzavřením obchodů stále nakupují potravinové zásoby.

„Panika není zapotřebí. Zvláště pak skupování trvanlivých potravin nemá smysl. Jídla je dostatek, jen zbrklé reakce mohou řetězit problémy,“ vyzval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dění kolem nákazy novým koronavirem sledují také duchovní. „Je to velice častý námět rozhovorů s lidmi. Velice nás oslovil přístup papeže Františka, který se vydal minulou středu mezi návštěvníky audience na Svatopetrském náměstí a neváhal se s lidmi osobně zdravit. V našich kostelích nevidíme zatím rozdíl v účasti na bohoslužbách, ale zahrnujeme oběti této nemoci i všechny, kdo se o nemocné starají, do našich modliteb,“ uvedl orlickoústecký děkan Vladimír Brokeš s tím, že by měl za dva týdny odjet do Říma na dvě konference.

„Zvažuji ale cestu neabsolvovat, abych kvůli možné nákaze a následné karanténě neohrozil chod farností a následné oslavy Velikonočních svátků,“ dodal.

Volají na záchranku

Lidé se kvůli koronaviru také často obrací na zdravotnickou záchrannou službu. Až dvacetkrát za den na lince 155 v Pardubickém kraji zazvoní telefon, na jehož druhé straně je člověk, který se chce informovat o současné situaci nebo zeptat, co má dělat v případě, že má zvýšenou teplotu. „Tyto hovory zatěžují operátory a záchranáře nejen z našeho kraje. Lidé by se měli řídit doporučením krajské hygienické stanice a všeobecnými doporučeními, jak se chovat při zvýšené teplotě a podobně,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Z těchto důvodů zřídila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje speciální infolinku, na níž lidé mohou získat informace o koronaviru a rady, jak postupovat v konkrétních situacích například, když se vrátili z dovolené v Itálii. Linka je dostupná na telefonním čísle 602 730 251 v pracovních dnech mezi 14. a 19. hodinou a o víkendu mezi 9. a 19. hodinou.