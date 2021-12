Zorganizovat školní lyžařský výcvik zřejmě nikdy nebylo náročnější. Každé dítě, které se chce zúčastnit týdenního pobytu na horách, musí mít podle platných opatření dokončené očkování nebo negativní výsledek PCR testu. „Musíme to načasovat tak, aby se syn nechal otestovat v neděli před odjezdem. Pojedeme na testování nejspíše někam do velkého města,“ uvedla maminka třináctiletého Viktora z Orlickoústecka. Její syn pak v polovině kurzu podstoupí další test, aby mohl na vlek.

HLASUJTE: Vánoce jsou tu! Které město na Orlickoústecku má nejkrásnější výzdobu?

Na lyžařský kurz vyrazí také studenti Střední školy Bohemia v Chrudimi. Ředitel školy Martin Slezáček o zrušení týdenního výcviku rozhodně neuvažuje. „Vnímám konání jako velmi podstatnou část vzdělávacího procesu s tím, že zážitky z takových akcí si děti nesou s sebou celý život. Podmínky pro konání jsou letos opravdu velmi složité a pro nás organizačně náročné,“ sdělil Slezáček s tím, že testování ale pro školu není nepřekonatelnou překážkou. Zároveň pochválil horské resorty, které se prý školám snaží vyjít maximálně vstříc třeba i tím, že dávají k dispozici soukromé vleky, na které pouští pouze skupiny z jedné školy.

Takovou možnost potvrdila také mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová. „V případě, že provozovatel rekreačního nebo ubytovacího zařízení zajistí oddělení prostor tak, aby studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby, nebo se pobytu v ubytovacím zařízení účastní pouze žáci z jedné školy, není nutné dokládat očkování, test či prodělání nemoci ,“ vysvětlila Lednová.

Na Dolní Moravě zřídí mobilní testovací zařízení

Na bezpečnost a dodržení protipandemických opatření proto reaguje například resort Dolní Morava. „Máme zařízené mobilní testovací zařízení, které nám pravidelně bude děti testovat. Jsme na kurzy připraveni a školám chceme zajistit maximální servis, aby vše dopadlo ke spokojenosti dětí, rodičů i zástupců školy,“ poznamenal marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal. Ten zároveň dodal, že kapacity pro školní skupiny mají na Dolní Moravě pro tuto sezonu naplněné. Zrušení lyžařských kurzů by resort pochopitelně ekonomicky pocítil.

Rodinný dům v Ústí vánočně svítí pro všechny. Nejedeme na rekordy, říká tvůrce

Nemocnice v kraji nabízí pomoc

Děti, které nejsou očkované proti nemoci covid-19, se před nástupem na lyžařský kurz budou muset prokázat negativním PCR testem. S tím by mohly pomoci Nemocnice Pardubického kraje. Ředitel nemocnic Tomáš Gottvald se tak s hejtmanem Martinem Netolickým domluvil na vyčlenění testovacích kapacit v průběhu víkendů tak, aby je mohly využívat právě děti, které budou odjíždět na týdenní lyžařský kurz.

V tuto chvíli totiž platí, že pro vzdělávací nebo zájmovou činnost je PCR test pro děti ve věku od 12 do 18 let platný sedm dní. „Problémem však nadále zůstává třídenní platnost testu pro stravovací služby a využívání lanovek a vleků. Osobně jsem přesvědčen, že speciálně pro lyžařské kurzy by měla být platnost testu nastavena plošně na sedm dní. Neměli bychom dětem klást další překážky pro utváření sociálních kontaktů a rozvoji sportovních aktivit,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podanou ruku tak školy v Pardubickém kraji vítají. Mezi nimi například Základní škola v Přelouči. „Na lyžařské výcviky se chystáme v únoru. Testování je pro nás však velkou překážkou, a tak pomoc kraje vítáme a určitě ji využijeme,“ řekla ředitelka školy Magda Pacáková.

A testováním nepohrdnou ani v Chrudimi, potvrdil ředitel školy Martin Slezáček. Ten by však ocenil především konzistentní a méně chaotická vládní nařízení. „Velmi bych ocenil a myslím, že mluvím i za ostatní ředitele a ředitelky škol, kdyby opatření nastupující vlády měla kontinuitu. Způsob vydávání opatření a komunikace minulé vlády nám práci rozhodně neusnadňoval,“ posteskl si Slezáček.

Plány na nové ateliéry UMPRUMky v Ústí se rýsují. Vyjdou na sto milionů korun

Současná vládní nařízení kritizuje také krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Podle něj je nutné, aby nebyly školákům házeny klacky pod nohy, ale spíše se hledalo řešení, jak lyžařské kurzy umožnit. „Testování neočkovaných dětí před odjezdem na lyžařský kurz rozumím, ale nedovedu si reálně představit, jak v průběhu kurzu celá skupina hledá testovací kapacity v horách tak, aby bylo možné všechny účastníky přetestovat a pokračovat v kurzu,“ řekl Kozel s tím, že ministerstva by měla nastavit taková pravidla, která pro pořádání kurzů nebudou logistickou a finanční zátěží.